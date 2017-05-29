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Лицом кыргызского футбола стала Надира Исакова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428701-ru.html

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29 мая 2017, 13:15       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Обладательницей титула "Мисс футбол - 2017" стала Надира Исакова, сообщила пресс-служба Федерация футбола КР.
Конкурс объявили месяц назад. В полуфинал отобрали девять претенденток, в финал пробились пять.
Победительницу выбрало жюри. Надира Исакова является основателем любительской футбольной команды Asia Gold KG в Москве и вратарем межнациональной азиатской сборной Asia Gold, которая была создана в рамках проекта "Добрые сердца". Как победительница конкурса она получает возможность представлять ФФ КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото- и видеосъемках.
Ранее федерация опубликовала видео Исаковой на тему "Почему я люблю футбол?", снятое в рамках финального задания. Корону победительнице вручат на днях.
Надира Исакова работает в международной компании и пишет портреты, а также увлекается балетом. Ей 28 лет.
О том, кто еще претендовал на этот титул, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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