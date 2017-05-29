Лицом кыргызского футбола стала Надира Исакова

29 мая 2017, 13:15 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Обладательницей титула "Мисс футбол - 2017" стала Надира Исакова, сообщила пресс-служба Федерация футбола КР.

Конкурс объявили месяц назад. В полуфинал отобрали девять претенденток, в финал пробились пять.

Победительницу выбрало жюри. Надира Исакова является основателем любительской футбольной команды Asia Gold KG в Москве и вратарем межнациональной азиатской сборной Asia Gold, которая была создана в рамках проекта "Добрые сердца". Как победительница конкурса она получает возможность представлять ФФ КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото- и видеосъемках.

Ранее федерация опубликовала видео Исаковой на тему "Почему я люблю футбол?", снятое в рамках финального задания. Корону победительнице вручат на днях.

Надира Исакова работает в международной компании и пишет портреты, а также увлекается балетом. Ей 28 лет.

О том, кто еще претендовал на этот титул, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>