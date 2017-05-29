В Бишкеке прошел турнир по страйкболу среди СМИ

29 мая 2017, 13:08 Комментарии

В минувшие выходные на полигоне ЦО "Дача" прошел турнир по страйкболу среди СМИ Кыргызстана. Организатором данного турнира выступил центр военно-тактических игр "BattleField".

Всего в соревнованиях участвовало 8 команд, было проведено 32 игры, турнир длился более 11 часов. Все команды бились достойно, и никто не хотел уступать соперникам.

По результатам соревнований первое место заняла команда "Sputnik Кыргызстан", второе — "JEBE news", третье место досталось телеканалу "НТС".

По словам главного организатора Виктора Юна, игра прошла лучше, чем предполагалось.

"Целью данного мероприятие являлась популяризация страйкбола как военно-тактических игр. Оказалось, что журналисты очень сообразительны. После первых двух раундов они уже разрабатывали стратегии, и, по сути, были одной командой. Было очень интересно за этим наблюдать. Все прошло замечательно, даже лучше, чем мы думали", — сказал он.

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