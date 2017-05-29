Активисты собрали 3,8 тыс. мешков мусора с берегов Иссык-Куля

29 мая 2017, 13:16 Комментарии

3 тыс. 800 мешков мусора собрали добровольцы-участники ежегодной акции "Таза Иссык-Куль". Более 1,5 тыс. человек очистили побережье и территорию 25 населенных пунктов Иссык-Кульской области от несанкционированных и стихийных свалок мусора в местах общественного пользования, сообщают организаторы.

Участники акции высоко оценили вовлеченность и поддержку со стороны местных жителей и органов местного самоуправления.

Все больше на местах понимают важность раздельного сбора мусора и его переработки. Стоит отметить, что в этом году к акции присоединились добровольцы и из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы движения "Таза Иссык-Куль" объявляют новую акцию по очистке дна озера Иссык-Куль и приглашают к сотрудничеству профессиональных дайверов из стран СНГ и ближнего зарубежья. Акция состоится 30 июня. Организаторы возьмут на себя все расходы по пребыванию дайверов-добровольцев в Кыргызстане", – говорится в сообщении.

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