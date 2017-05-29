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Алмазбек Атамбаев озвучил дату президентских выборов

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428698-ru.html

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29 мая 2017, 13:04       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сообщил, что выборы главы государства пройдут 15 октября. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил Кыргызстана.
"Последнее время я вспоминаю ушедшие дни в качестве президента. Спасибо Богу! Только с его помощью решились проблемы за 5-6 лет", — сказал он.
Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев сообщал, что выборы президента пройдут 19 ноября.

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