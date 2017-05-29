Алмазбек Атамбаев озвучил дату президентских выборов

29 мая 2017, 13:04 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сообщил, что выборы главы государства пройдут 15 октября. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил Кыргызстана.

"Последнее время я вспоминаю ушедшие дни в качестве президента. Спасибо Богу! Только с его помощью решились проблемы за 5-6 лет", — сказал он.

Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев сообщал, что выборы президента пройдут 19 ноября.