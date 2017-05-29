Атамбаев встретился с патриархом Кириллом: Может, еще останетесь погостить?

29 мая 2017, 12:26 Комментарии

Сегодня, 29 мая, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава республики при встрече задал вопрос священнослужителю, останется ли он погостить в нашей стране еще несколько дней.

"А может быть, еще останетесь в гостях? Еще раз поздравляю вас с приездом. Рад вас видеть, я помню, как вы тепло встречали меня у себя. Как вы видите, мы открываем новые храмы. Очень приятно, что именно вы благословили закладной камень. Признаюсь, я очень рад вас видеть и надеюсь, что вы еще останетесь погостить", - сказал Атамбаев.

В свою очередь патриарх Московский и всея Руси ответил, что и рад был бы остаться, но лучше еще раз приехать. Также священнослужитель выразил признательность президенту за вклад в укрепление деятельности православной церкви в Кыргызстане.

"Я помню нашу первую встречу и, как правило, при ней зарождается характер дальнейших отношений. Я также выражаю вам благодарность за ваш вклад в строительство церквей и храмов. Также признателен, что вы уделяете внимание гармонии двух религий. Когда мы ехали, мы увидели несколько церквей и мечетей, это очень хорошо. Кроме того, хотелось бы отметить вашу молодежь, она добрая и внимательная. Я побывал в одном из учебных заведений, мне там все понравилось", - сказал патриарх.

Затем беседа продолжилась в закрытом режиме. Как сообщается, речь шла об укреплении отношений.