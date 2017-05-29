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Патриарх Кирилл представил свою книгу на кыргызском языке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360617_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428696-ru.html

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Патриарх Кирилл стал почетным доктором КРСУ

29 мая 2017, 12:35       Комментарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня, 29 мая, в главном корпусе Кыргызско-Российского славянского университета представил свою книгу, изданную на кыргызском языке.
"Свобода и ответственность" была издана в 2014 году. В издании содержатся статьи и выступления патриарха. Книга рассчитана на большой круг людей, которые ищут ответы на злободневные вопросы современности. В торжественной презентации книги приняла участие министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.
"Визит патриарха Кирилла в Кыргызстан является важнейшим событием для всего народа Кыргызстана. Символично то, что визит проходит в первые дни священного месяца Рамазан. Вопросы духовности особенно важны сейчас, поскольку мы живем в эпоху перемен, размах и скорость которых постоянно нарастают. Современная жизнь выдвигает всё новые вызовы, среди которых религиозный экстремизм, терроризм, нравственные проблемы. Перевод книги "Свобода и ответственность" на кыргызский язык - важное событие в духовной и культурной жизни Кыргызстана. Этим трудом расширяются границы духовной жизни наших соотечественников, и представляется хорошая возможность осмыслить многие нравственные понятия в условиях провозглашения свободы личности. Это очень актуально, когда идет борьба за умы людей и сохранение нравственности и духовных ценностей. Эта книга дает возможность найти ответы на вызовы современной жизни", - поделилась министр.
В ходе презентации книги с краткой аннотацией выступил и сам патриарх.
Он получил звание почетного доктора КРСУ. Университет и патриарх обменялись памятными подарками и книгами.

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