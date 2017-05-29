В Гондурасе при давке на футбольном стадионе погибли пять человек

29 мая 2017, 12:38 Комментарии

По меньшей мере пять человек погибли во время давки на футбольном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошёл на стадионе "Тибурсио Кариас Андино" перед началом финальной встречи весенней части (клаусуры) национальной лиги между "Мотагуа" и "Гондурас Прогресс".

Давка произошла, когда болельщики пытались прорваться на уже переполненный стадион, вмещающий 35 тыс. человек. Полиция применила водомёты, чтобы сдержать толпу, пытавшуюся прорваться через ограждения.

По данным пожарного департамента, в давке пострадали 25 человек, включая детей. Представитель местной больницы сообщил о пяти погибших.

Отмечается, что, несмотря на инцидент, футбольный матч не был отменён.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших. "Мотагуа" разгромил "Гондурас Прогресс" со счётом 3:0.