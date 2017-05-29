Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опрос — Кто из членов правительства держит пост?Опрос — Кто из членов правительства держит пост?Атамбаев наградил военнослужащих медалью "Данк", почетными грамотами и именными часамиАтамбаев наградил военнослужащих медалью "Данк", почетными грамотами и именными часами

В Гондурасе при давке на футбольном стадионе погибли пять человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360625_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428695-ru.html

Похожие новости

В России пройдет футбольный турнир ФИФА. Что изменится для мигрантов из КР?

В Индии от ударов молний погибли почти 20 человек

Кыргызстанец пытался сдать ОРТ за другого человека

Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

Negatiff: В ДТП недалеко от Таш-Кумыра погиб человек

29 мая 2017, 12:38       Комментарии

По меньшей мере пять человек погибли во время давки на футбольном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе. Об этом сообщает RT.
Инцидент произошёл на стадионе "Тибурсио Кариас Андино" перед началом финальной встречи весенней части (клаусуры) национальной лиги между "Мотагуа" и "Гондурас Прогресс".
Давка произошла, когда болельщики пытались прорваться на уже переполненный стадион, вмещающий 35 тыс. человек. Полиция применила водомёты, чтобы сдержать толпу, пытавшуюся прорваться через ограждения.
По данным пожарного департамента, в давке пострадали 25 человек, включая детей. Представитель местной больницы сообщил о пяти погибших.
Отмечается, что, несмотря на инцидент, футбольный матч не был отменён.
Встреча началась с минуты молчания в память о погибших. "Мотагуа" разгромил "Гондурас Прогресс" со счётом 3:0.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум