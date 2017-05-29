29 мая 2017, 13:06 Комментарии

Бойцы спецназа задержали активного члена ОПГ по кличке Протез. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В конце мая мобильной группой, в составе которой были оперативники ГУБОП, бойцы спецназа и сотрудники УПМ, проведена операция "Бандит" по задержанию активного члена преступной группировки.

Так, в Аламудунском районе Чуйской области на одной из пастбищ задержан гражданин Ш.А., 1981 года рождения, по кличке Протез. Ранее неоднократно судимый, в том числе за организацию преступного сообщества, вымогательство и похищение человека, состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Задержанный Ш.А. водворен в ИК-8 ГСИН на основании решения Верховного суда от 2014 года для отбывания

неотбытого срока наказания за совершенные преступления. В 2011 году суд назначал ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет.

В настоящее время ГУБОП проверяет на причастность задержанного лица к другим преступлениям.