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Бойцы спецназа задержали активного члена ОПГ по кличке Протез

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360628_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428694-ru.html

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Сотрудники Ленинского РОВД задержали мошенника

29 мая 2017, 13:06       Комментарии

Бойцы спецназа задержали активного члена ОПГ по кличке Протез. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
В конце мая мобильной группой, в составе которой были оперативники ГУБОП, бойцы спецназа и сотрудники УПМ, проведена операция "Бандит" по задержанию активного члена преступной группировки.
Так, в Аламудунском районе Чуйской области на одной из пастбищ задержан гражданин Ш.А., 1981 года рождения, по кличке Протез. Ранее неоднократно судимый, в том числе за организацию преступного сообщества, вымогательство и похищение человека, состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.
Задержанный Ш.А. водворен в ИК-8 ГСИН на основании решения Верховного суда от 2014 года для отбывания
неотбытого срока наказания за совершенные преступления. В 2011 году суд назначал ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет.
В настоящее время ГУБОП проверяет на причастность задержанного лица к другим преступлениям.

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