Началась установка платной парковки на Шопокова. Час будет стоить 40 сомов

29 мая 2017, 13:15 Комментарии

Известна предполагаемая цена платной парковки по улице Шопокова от Московской до Жибек Жолу. По сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, один час будет стоить 40 сомов.

Когда именно проект автоматизированного паркинга будет запущен, пока точно неизвестно, но, как отметили в мэрии, старт будет дан в скором времени.

Кроме того, отмечается, что данная парковка не будет являться охраняемой и парковщики не несут ответственности за сохранность автомобилей и ценных вещей.

В воскресенье и праздники припарковать автомобиль можно бесплатно. В рабочие дни парковка будет работать по предоплате первые 15 минут бесплатно.

"Управление землепользования земли и ресурсов сообщают что они уже устанавливают и изготавливают таблички. Правда, ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь этого года, стоимость пока определена в районе 40 сомов за час, однако она может меняться",- сообщили в пресс-службе мэрии г. Бишкек.