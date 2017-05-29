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Началась установка платной парковки на Шопокова. Час будет стоить 40 сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360608_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428693-ru.html

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29 мая 2017, 13:15       Комментарии

Известна предполагаемая цена платной парковки по улице Шопокова от Московской до Жибек Жолу. По сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, один час будет стоить 40 сомов.
Когда именно проект автоматизированного паркинга будет запущен, пока точно неизвестно, но, как отметили в мэрии, старт будет дан в скором времени.
Кроме того, отмечается, что данная парковка не будет являться охраняемой и парковщики не несут ответственности за сохранность автомобилей и ценных вещей.
В воскресенье и праздники припарковать автомобиль можно бесплатно. В рабочие дни парковка будет работать по предоплате первые 15 минут бесплатно.
"Управление землепользования земли и ресурсов сообщают что они уже устанавливают и изготавливают таблички. Правда, ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь этого года, стоимость пока определена в районе 40 сомов за час, однако она может меняться",- сообщили в пресс-службе мэрии г. Бишкек.

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