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15 октября народ выберет нового президента - Атамбаев

Источник:
http://kabar.kg/news/15-oktiab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428692-ru.html

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29 мая 2017, 12:58       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Через четыре месяца, 15 октября кыргызский народ выберет нового президента. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, заявил Президент Алмазбек Атамбаев.
"Конечно, я сейчас анализирую и подвожу итоги своей работы на посту главы государства. Спасибо Богу. За последние пять-шесть лет с помощью Всевышнего мы смогли решить вопросы, которые мучили народ, государство. Кыргызский народ нашел свою дорогу и идет по нему на встречу к своему будущему", - сказал А.Атамбаев.
По его словам, за эти годы, страна добилась немалых успехов. О некоторых можно и сейчас сказать. Это, в первую очередь, мир и стабильность в стране. Также к числу больших достижений можно отнести и нынешнюю армию.
Также Президент поделился, что когда глава Генерального штаба генерал Дуйшенбиев сказал, что теперь Кыргызстан имеет настоящую армию, он сильно обрадовался. "Я эти слова ждал очень давно", - сказал он.
Жогорку Кенеш в двух чтениях одобрил законопроект, предусматривающий изменение даты проведения выборов президента с "третьего воскресенья ноября" на "третье воскресенье октября". В этом году она выпадает на 15 октября.

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