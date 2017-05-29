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Фильм "Завещание отца" получил Гран-При на МКФ в Чебоксарах

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/fil-m-zav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428691-ru.html

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29 мая 2017, 13:06       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С 22 по 27 мая 2017 года в столице Чувашии - городе Чебоксары прошел юбилейный X Чебоксарский международный кинофестиваль. Об этом говорится на сайте www.kyrgyzcinema.com.
Десятый МКФ в Чебоксарах был посвящен кинематографу малых народов.
Впервые кинофестиваль заявил о себе в июне 2008 года, когда в Чебоксары съехались известные актеры и кинорежиссеры не только ближнего, но и дальнего зарубежья.
Основное жюри в составе Марка Рудинштейна, Галины Бокашевской, Юрия Потеенко, Дмитрия Пиркулова и Ивана Форгача присудило Гран-При "АННЕ" фильму "Завещание отца" режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу из Кыргызстана.
Напомним, фильм "Завещание отца" Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу был показан на Монреальском международном кинофестивале, где он выиграл престижную награду "Золотой зенит". Также кинокартина получила три награды на международном кинофестивале МКФ "Листопад" в Минске и попала в лонг-лист американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Фильм рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.

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