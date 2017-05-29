Фильм "Завещание отца" получил Гран-При на МКФ в Чебоксарах

29 мая 2017, 13:06 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С 22 по 27 мая 2017 года в столице Чувашии - городе Чебоксары прошел юбилейный X Чебоксарский международный кинофестиваль. Об этом говорится на сайте www.kyrgyzcinema.com.

Десятый МКФ в Чебоксарах был посвящен кинематографу малых народов.

Впервые кинофестиваль заявил о себе в июне 2008 года, когда в Чебоксары съехались известные актеры и кинорежиссеры не только ближнего, но и дальнего зарубежья.

Основное жюри в составе Марка Рудинштейна, Галины Бокашевской, Юрия Потеенко, Дмитрия Пиркулова и Ивана Форгача присудило Гран-При "АННЕ" фильму "Завещание отца" режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу из Кыргызстана.

Напомним, фильм "Завещание отца" Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу был показан на Монреальском международном кинофестивале, где он выиграл престижную награду "Золотой зенит". Также кинокартина получила три награды на международном кинофестивале МКФ "Листопад" в Минске и попала в лонг-лист американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.