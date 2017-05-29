Программа мероприятий ко Дню защиты детей в Бишкеке

29 мая 2017, 13:10 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Мэрия города Бишкек подготовила ряд мероприятий, посвященных празднованию 1 июня – Международного дня защиты детей, которые охватят около 25 тысяч детей.

Так, 30 мая с 08.30 до 13.00 часов в Национальном центре детства и юношества "Сейтек" состоится городской фестиваль "Мурас", в котором примут участие дети из дошкольных организаций.

В 11:00 часов на центральной площади "Ала-Тоо" состоится открытие фотовыставки под названием "Детские достижения".

1 июня в 10.00 часов в Бишкекском городском театре имени Умуралиева состоится городской конкурс школьных и внешкольных театральных коллективов.

С 10.00 до 16.00 часов в Дубовом парке совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики пройдет фестиваль "Балдар ааламы".

В 11:00 часов в музее имени О. Мануйловой с участием школьников восьмых классов школы-гимназии №24 будут проводиться мастер-классы по лепке и рисованию.

С 10:00 часов в гимназии №5, спорткомплексе "Ала-Тоо" состоятся соревнования по тогуз корголу, теннису, ордо и кулатуу, в средних школах №66, 87, 23 пройдут подвижные игры "Веселые старты" и соревнования по дартсу, в парках Фучика, Ата-Тюрк, бульваре Молодой Гвардии, микрорайоне Асанбай также будут организованы спортивные мероприятия.

В этот же день в 14:00 часов в Национальном центре детства и юношества (НЦДЮ) "Сейтек" состоится городское мероприятие для 600 детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе мероприятия - концертная программа и раздача сладких подарков. Мероприятия также пройдут и во всех четырех столичных районах.

В Ленинском районе 30 мая в 10.00 часов в парке "Фламинго" для маленьких бишкекчан состоится концертная программа детского шоу "Аквамарин", будут организованы мастер-классы и спортивные игры.

1 июня в 9.00 часов на площадке по улице Астраханская №16 будет организован праздник для детей. С 10.00 часов на площадке ФОК "Газпром детям" пройдет праздничное мероприятие для детей. В это же время в зале спортивного комплекса будет проходить фестиваль дзюдо. Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района – жилых массивах и местных территориальных управлениях.

В Октябрьском районе с 25 мая по 1 июня на территории МТУ № 6, 7, 8, 9, 10, 11 планируется провести мероприятия и спортивные соревнования.

31 мая в 10.00 часов для детей будет организовано посещение развлекательных центров "Smail" и "Ташрабат".

1 июня в Центре детского творчества детей с 10.00 до 14.00 часов состоится праздничный концерт, организованы мастер-классы, дети смогут посмотреть театр ростовых кукол под открытым небом "Секреты здорового образа жизни" и выставку творческих работ.

С 11.00 до 13.00 часов в центре "Жаштык" состоится мероприятие "Празднитека", в программе: концерт, спортивные игры, детская дискотека.

С 11.00 до 13.00 часов в РЦ "Оберег" (ул. Айтиева, ½) пройдет мероприятие для детей с ОВЗ "Цветик-семицветик".

С 16.00 часов дети района посетят развлекательный центр "Космопарк". Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района – жилых массивах и местных территориальных управлениях.

Первомайская районная администрация 31 мая в 9:30 часов перед НЦДЮ "Сейтек" проведет флешмоб, после чего в 10.00 часов в здании центра состоится праздничный концерт для 620 детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в Управлении социального развития района.

1 июня с 11.00 часов в парке Панфилова будут организованы праздничный концерт, выставка работ детского творчества, конкурс рисунков на асфальте, массовые игры и конкурсы.

В 12.00 часов в открытом бассейне микрорайона Юг-2" (возле дома № 8) состоится открытие летнего купального сезона.

В 10.00 часов в Центре реабилитации беспризорных детей пройдет турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ, ЦРБД и детей, состоящих на учете в ИДН УВД района. Праздник для детей будет организован в 30 точках района – жилых массивах и местных территориальных управлениях.

В Свердловском районе 31 мая в 10.00 часов будет организовано посещение детско-развлекательного центра "Джим-энд-Ролл" детьми из приюта для беспризорных.

1 июня в 12.00 часов в Государственном цирке для маленьких бишкекчан из приюта для беспризорных детей, школы-интерната №21, школы-интерната для глухих детей, детей из малоимущих семей и детей ЛОВЗ будет показано праздничное представление.

С 10 до 12.00 часов для детей, проживающих в МТУ, жилых массивах района и микрорайоне Аламедин-1 также будет организовано праздничное мероприятие. Праздник для детей будет организован в 27 точках района – жилых массивах и местных территориальных управлениях.