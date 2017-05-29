Глава Минздрава КР провел ряд встреч на сессии ВАЗ в Женеве

29 мая 2017, 13:18 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В ходе 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев провел ряд встреч с представителями международных организаций.

В частности Т.Батыралиев встретился с командой ВОЗ по неинфекционным заболеваниям, в том числе с замгендиректра Всемирной организация здравоохранения, со специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии Мишелем Казатчкиным и с заместителем министра здравоохранения Катара Салех бин Али Аль Марри.

Сообщается, что в ходе встречи Т.Батыралиев и М. Казатчикин обсудили предстоящий его визит в Кыргызстан, который запланирован на сентябрь текущего года, и организацию в ходе него Национальной конференции на высоком уровне по вопросам распространения и лечения в нашей стране ВИЧ/СПИД.

Также министр здравоохранения встретился с командой Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям, в том числе с замгендиректора ВОЗ и с заместителем министра здравоохранения Катара Салех бин Али Аль Марри.

В ходе встречи глава Минздрава обсудил дальнейшую совместную деятельность КР и организации по включению инвестиционного компонента в работу ВОЗ в Кыргызстане, поддержка развития национальной медицинской инфраструктуры, необходимость совершенствования системы здравоохранения на всех трёх этапах профилактики, диагностирования и лечения, а также модернизации отечественного здравоохранения.