Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГПС: За последние два года количество инцидентов на границе снизилось в два разаГПС: За последние два года количество инцидентов на границе снизилось в два разаГлава Минздрава КР провел ряд встреч на сессии ВАЗ в ЖеневеГлава Минздрава КР провел ряд встреч на сессии ВАЗ в Женеве

В Манчестере задержали 16-го подозреваемого в причастности к теракту

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-manches...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428688-ru.html

Похожие новости

Бойцы спецназа задержали активного члена ОПГ по кличке Протез

Милиция задержала члена ОПГ по кличке Протез

Друг манчестерского террориста рассказал о радикальной группировке в городе

Сотрудники Ленинского РОВД задержали мошенника

Задержаны подозреваемые в попытке совершения кражи

29 мая 2017, 13:20       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в рамках расследования теракта в Манчестере, сообщила манчестерская полиция на своей странице в Twitter.
"Сегодня утром сотрудники полиции, расследующие атаку в комплексе "Манчестер Арена", задержали 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си (Shoreham-by-Sea), Суссекс, по подозрению в нарушении закона о терроризме", — говорится в заявлении.
Таким образом, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 14 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.
Полиция Манчестера сообщила, что сотрудники правоохранительных органов в понедельник утром проводят обыски в городе Честер (графство Чешир). Также обыски проводятся в районе Уолли Рейндж в Манчестере. О новых задержаниях пока не сообщается.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство".
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум