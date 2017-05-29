Орозо-2017: Кто из депутатов держит пост?

29 мая 2017, 13:05 Комментарии

Для мусульман 27 мая начался священный месяц Орозо. Это месяц обязательного для мусульман поста и один из пяти столпов ислама. Длительность священного месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана). АКИpress опросил депутатов и узнал, кто из них держит Орозо.

Во фракции "Кыргызстан", по словам депутата Алмазбека Эргешова, пост держат 80% депутатов. "Держу я, Алмазбек Баатырбеков, Айтмамат Назаров, Таалайбек Масабиров, Кубанычбек Нурматов, Канат Исаев, Ислан Сарсейитов, Алмаз Токторов, Азиз Турсунбаев, Дамирбек уулу Асылбек, Нурбек Алимбеков и Дастан Джумабеков. Но это только те, кого я помню. Сам я держу орозо уже лет 25. Во-первых, это 1 из 5 столпов ислама, а во-вторых, это очищение организма", - сказал он.

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) также держит пост. По его словам, орозо в этом году также держат депутаты Ильхом Маннанов, Абдывахап Нурбаев и Дастан Бекешев.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев ("Республика - Ата-Журт") сообщил, что не держит пост. "У нас много коллег держит, пока не могу перечислить их", - сказал он.

Депутат Максат Сабиров ("Республика - Ата-Журт") также держит орозо. "Я держу орозо с 2000 года. Однако, в 2006 году была авария и после нее на пять лет мне пришлось отказаться от поста. После я снова возобновил и на протяжении последних четырех лет держу пост непрерывно", - сказал он.

По словам депутата Акылбека Жапарова ("Бир Бол"), в парламенте около 30 человек соблюдают пост, в том числе депутат Асылбек Жээнбеков (СДПК). О себе он рассказал, что не держит, так как в прошлом году прошел медицинское обследование и утром и вечером принимает лекарства. "Два года, я, к сожалению, выбился из этой колеи, но тех, кто держит орозо, будем в меру своих сил и возможностей приглашать на ифтар, вместе с ними молиться. Кроме ограничения еды там же есть и ограничения духовные - ни с кем не ругаться, попросить прощения у всех, кого ты когда-то обидел или недодал свои знания или что-то еще, то есть благие поступки будем делать", - рассказал А.Жапаров.

Депутаты Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс" и Эмиль Токтошев ("Ата Мекен") держат пост.