Теперь кыргызстанцы могут сделать это по Интернету: 6 услуг от государства

29 мая 2017, 13:02 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В 2015 году в Кыргызстане заработал веб-портал государственных услуг, созданный для упрощения жизни кыргызстанцев, которые не желают стоять в длинных очередях в госучреждениях. Сайт разделен на две части - информационную и интерактивную.

Sputnik прошерстил несколько порталов онлайн-услуг, предоставляемых государством, и сделал подборку.

Заявление в ЗАГС Сегодня можно подать онлайн-заявку не только на заключение брака, но и на его расторжение. Стоит такая услуга 25 сомов.

Для этого необходимо представить следующие документы в электронном формате:

<ul> <li>паспорта лиц, вступающих в брак;</li> <li>лично поданное совместное заявление о заключении брака;</li> <li>свидетельство о расторжении брака или смерти (одного из супругов), если лицо (лица) ранее состояли в браке.</li> </ul> Можно также проверить свое семейное положение, но следует помнить, что в базу внесены только данные о браках, заключенных с 2015 года по сегодняшний день. Эта услуга на портале бесплатная.

Заявка на получение паспорта Чтобы оформить заявку онлайн, также необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг и следовать предложенному алгоритму:

<ul> <li>подготовить документы, необходимые для заполнения формы заявления, и файл с фотографией для паспорта;</li> <li>заполнить форму заявления, указав информацию о себе, супруге, родителях и т. д.;</li> <li>для уточнения текущего положения дел по оформлению заявки можно использовать раздел "История" в "Личном кабинете" на портале электронных услуг ГРС.</li> </ul> Затем необходимо оплатить государственную пошлину в "РСК Банке". В случае неявки в назначенное время ваша бронь на регистрацию будет аннулирована.

Кроме того, можно дистанционно отслеживать "степень готовности" своего паспорта.

Справка о несудимости Получить подтверждение несудимости вы можете на сайте государственных услуг МВД. Для этого надо сделать следующее:

<ul> <li>выбрать раздел "Услуги" и срок получения справки: сутки - 230 сомов, трое суток - 180, 10 рабочих дней - бесплатно;</li> <li>ввести персональный номер, указанный в паспорте;</li> <li>выбрать город и вписать номер телефона; если выбран бесплатный вид услуги, система укажет день и время выдачи; если платный - необходимо внести нужную сумму через терминал QuickPay и дождаться оповещения;</li> <li>прийти в указанные день и время в пункт выдачи справок с паспортом или свидетельством о рождении.</li> </ul> Временная регистрация Чтобы подать онлайн-заявление на временную регистрацию, необходимо авторизоваться на портале электронных услуг, а затем следовать схеме, которая появится после окошка "Получить временную регистрацию".

На сайте указаны документы, которые необходимо оформить в электронном формате. Кроме того, по номеру 119 работает справочная. Оператор сообщила нам, что, хотя онлайн-заявка и позволяет избежать толкотни в госучреждениях, прийти за готовым документом придется самостоятельно.