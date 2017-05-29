Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

15 октября народ выберет нового президента - Атамбаев15 октября народ выберет нового президента - АтамбаевГРС: По итогам выборов депутатов местных кенешей зафиксировано минимальное количество технических сбоевГРС: По итогам выборов депутатов местных кенешей зафиксировано минимальное количество технических сбоев

Милиция задержала члена ОПГ по кличке Протез

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428685-ru.html

Похожие новости

В Манчестере задержали 16-го подозреваемого в причастности к теракту

Бойцы спецназа задержали активного члена ОПГ по кличке Протез

Впервые на выборах в местные кенеши протестированы биометрические паспорта

Депутат предлагает вернуть пособия гражданам, которые были отправлены на войну в Афганистане как партийные советники, правительство против

Сотрудники Ленинского РОВД задержали мошенника

29 мая 2017, 12:56       Комментарии

Оперативники ГУБОП задержали ранее осужденного за организацию преступного сообщества и другие преступления активного члена ОПГ по кличке Протез, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, в конце мая мобильной группой на одной из пастбищ Чуйской области задержан Ш.А., 1981 года рождения, по кличке Протез, ранее неоднократно судимый, в том числе за организацию преступного сообщества, вымогательство и похищение человека, состоит на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки.
"Ш.А. водворен в ИК-8 ГСИН на основании решения Верховного суда от 2014 года, для отбывания наказания за совершенные преступления. В 2011 году суд назначал ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет. В настоящее время ГУБОП проверяет на причастность задержанного лица к другим преступлениям", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум