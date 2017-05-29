Милиция задержала члена ОПГ по кличке Протез

29 мая 2017, 12:56 Комментарии

Оперативники ГУБОП задержали ранее осужденного за организацию преступного сообщества и другие преступления активного члена ОПГ по кличке Протез, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в конце мая мобильной группой на одной из пастбищ Чуйской области задержан Ш.А., 1981 года рождения, по кличке Протез, ранее неоднократно судимый, в том числе за организацию преступного сообщества, вымогательство и похищение человека, состоит на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки.

"Ш.А. водворен в ИК-8 ГСИН на основании решения Верховного суда от 2014 года, для отбывания наказания за совершенные преступления. В 2011 году суд назначал ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет. В настоящее время ГУБОП проверяет на причастность задержанного лица к другим преступлениям", – говорится в сообщении.