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В Оше в честь Рамазана людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вручили гумпомощь

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428684-ru.html

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29 мая 2017, 12:32       Комментарии

Ош, 29 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в честь священного месяца Рамазан для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказывают гумпомощь.
Гуманитарная помощь оказана слабовидящим и глухим людям в виде продуктов питания: макароны, мука, растительное масло, средства личной гигиены и другие. По словам организатора, гуманитарную помощь оказывают мусульмане, живущие в Европе для своих братьев мусульман из Кыргызстана.
Гуманитарная помощь доставлена международной благотворительной организацией "Hasene" совместно с общественным фондом "Инсандык жардам".

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