В Оше в честь Рамазана людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вручили гумпомощь

29 мая 2017, 12:32 Комментарии

Ош, 29 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в честь священного месяца Рамазан для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказывают гумпомощь.

Гуманитарная помощь оказана слабовидящим и глухим людям в виде продуктов питания: макароны, мука, растительное масло, средства личной гигиены и другие. По словам организатора, гуманитарную помощь оказывают мусульмане, живущие в Европе для своих братьев мусульман из Кыргызстана.

Гуманитарная помощь доставлена международной благотворительной организацией "Hasene" совместно с общественным фондом "Инсандык жардам".