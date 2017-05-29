Атамбаев наградил военнослужащих медалью "Данк", почетными грамотами и именными часами

29 мая 2017, 12:36 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев наградил военнослужащих за образцовое исполнение воинского долга, а также в честь 25-й годовщины Вооруженных Сил КР медалью "Данк" и почетными грамотами.

Медалью "Данк" награждены:

- полковник Орозматов Кубанычбек Апазович, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР;

- полковник Камчыбеков Зиябек Бейшебекович, начальник инженерного управления Генерального штаба ВС КР;

- полковник Козубаев Медербек Артыкович, начальник оперативного отдела, заместитель начальника штаба войсковой части 02626 Сухопутных войск ВС КР;

- полковник Рыскулов Нурбек Жакшылыкович, начальник отдела воспитательной работы войсковой части 99718 Сил воздушной обороны ВС КР;

- полковник Эркинбаев Санжар Нуралиевич, командир войсковой части 714 Национальной гвардии ВС КР.

Почетными грамотами награждены:

- полковник Денисов Юрий, заместитель начальника Главного управления – начальник управления стратегического планирования Главного оперативного управления ГШ ВС КР ;

- полковник Шаршембиев Руслан, начальник управления – военный комендант Бишкекского гарнизона ГШ ВС КР;

- подполковник Кахаров Ильяс, начальник вещевого отдела управления тыла Государственного комитета по делам обороны КР;

- полковник Асанбекова Римма, начальник отдела планирования и финансирования финансово-экономического управления ГПС КР;

- полковник Сагынбаев Таалайбек, заместитель командира войсковой части 02626 по тылу Сухопутных войск ВС КР;

- полковник Калчороев Акимали, командир войсковой части 97623 Сил воздушной обороны ВС КР.

Также от руки главы государства получили именные часы:

- полковник Ажиев Шайлообек, начальник отдела автобронетанковой техники управления вооружения Государственного комитета по делам обороны КР;

- капитан Бекбашев Шайлообек, командир войсковой части 2062 ГПС КР;

- подполковник Сайдинов Кенешбек, начальник штаба - заместитель командира войсковой части 30295 Сухопутных войск ВС КР;

- майор Атокулов Жакшылык, начальник штаба - заместитель командира авиационно-транспортной эскадрильи войсковой части 23565 Сил воздушной обороны ВС КР;

- полковник Алайчиев Усен, командир войсковой части 718 Национальной гвардии ВС КР.