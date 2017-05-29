ГРС: По итогам выборов депутатов местных кенешей зафиксировано минимальное количество технических сбоев

29 мая 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. По итогам выборов депутатов местных кенешей зафиксировано минимальное количество технических сбоев, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

Как отмечается, по итогам состоявшихся выборов депутатов местных кенешей 118 тыс. 401 избиратель были идентифицированы по отпечаткам пальцев. По биометрической фотографии идентифицировались 712 избирателей. Не идентифицировались 71 человек по причине сильного изменения внешних черт (физические травмы, состояние здоровья: инсульт, паралич и др.).

Для идентификации избирателей было привлечено 510 операторов, которые работали на 818 биометрических комплектах. Были зафиксированы только два факта использования резервных комплектов: в Кара-Суйском районе Ошской области и в городе Кара-Балта. Комплекты были заменены в течение 30 минут. В целом оборудования по идентификации избирателей работали стабильно. Всего было зафиксировано 24 случаев незначительных технических сбоев, которые оперативно устранялись.

Впервые на этих выборах были протестированы в качестве идентификации личности новые биометрические паспорта. Вместе с тем нужно отметить, что 68 граждан пришли голосовать с паспортами 1994 года образца, которые не были допущены к голосованию. Кроме этого, не смогли проголосовать 750 человек, которые не проходили биометрическую регистрацию.

Новой услугой "Узнай свой избирательный участок через бесплатное SMS-сообщение на номер 119" в день выборов воспользовались 2 тыс. 758 избирателей. Также 3410 избирателей уточняли себя в списках и узнавали номер участка в Call-центр 119.