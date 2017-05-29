А.Атамбаев: Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября

29 мая 2017, 12:25 Комментарии

Народ Кыргызстана 15 октября изберет нового президента страны. Об этом 29 мая сообщил президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР.

"Сейчас я также вспоминаю то, что было, анализирую, что сделал в качестве президента. Спасибо Богу! В последние 5-6 месяцев были решены ряд вопросов, которые мучили наш народ. Кыргызы нашли свой путь и идут в большое будущее.

Кроме того, в последние несколько лет был заложен фундамент проектов, которые в будущем станут успешными. Некоторые достижения я могу назвать и сейчас: стабильность и спокойствие в мире.

К достижениям я также хотел бы добавить кыргызскую армию", - сказал президент.