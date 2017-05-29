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А.Атамбаев: Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428681-ru.html

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15 октября народ выберет нового президента - Атамбаев

29 мая 2017, 12:25       Комментарии

Народ Кыргызстана 15 октября изберет нового президента страны. Об этом 29 мая сообщил президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР.
"Сейчас я также вспоминаю то, что было, анализирую, что сделал в качестве президента. Спасибо Богу! В последние 5-6 месяцев были решены ряд вопросов, которые мучили наш народ. Кыргызы нашли свой путь и идут в большое будущее.
Кроме того, в последние несколько лет был заложен фундамент проектов, которые в будущем станут успешными. Некоторые достижения я могу назвать и сейчас: стабильность и спокойствие в мире.
К достижениям я также хотел бы добавить кыргызскую армию", - сказал президент.

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