А.Атамбаев: Реформа системы военного управления состоялась, мы сформировали единую систему жесткого централизованного командования

29 мая 2017, 12:29 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 29 мая принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил страны.

В ходе церемонии глава государства выступил с поздравительной речью.

Текст выступления главы государства приводится полностью:

"Жолдош офицерлер жана генералдар! Жоокерлер, сержанттар жана прапорщиктер! Урматтуу Куралдуу күчтөрдүн ардагерлери! Урматтуу мекендештер!

Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм!

Баарыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, бак-таалай каалайм!

Урматтуу мекендештер!

Кыргыз Армиясы чейрек кылымда эгемен мамлекетибиз сыяктуу эле чоӊ сыноолордон өттү. Кезинде керек болгон куралы, жада калса кийими да жетишпей, далай кордуктарга чыдады.

Ал эми 90-жылдары мамлекет жетекчилери тарабынан айтылган "Кыргызстанга армиянын эч кереги жок" деген ой-пикир офицерлердин, аскерлердин шагын такыр сындырып, улуттук армиянын түптөлүшүнө зор зыян келтирген.

Анысы аз келгенсип, өлкө башчылары армияга керектүү бир топ курал-жаракты, аскердик учактарды ит бекер сатып жиберишкен.

Мындай мамиленин натыйжасын Баткен окуяларында көргөнбүз. Террористтердин чакан тобуна 1999-жылы 4623 аскер, 2000-жылы 6675 аскер туруштук көрсөтүп, 1999-жылы 18 аскер, 2000-жылы 31 аскер шейит болгон, ондогон аскер жаракат алган.

Бирок өлкө башчыларына бул окуялар да сабак болгон эмес. Куралдуу күчтөргө мамиле да өзгөргөн жок. Ошондуктан, армиябыздын даярдыгы, аскерлерибиздин абалы көп жылдар бою оңолбой келди. Анын оор кесепеттерин 2010-жылы түштүктөгү каргаша маалында көрдүк. Армиябызда тартип жок, башкаруу чабал, куралы тартыш экенин көрдүк. Башчылары армияны ойлобой, саясатты ойлоп.

2011-жылы, эгемендиктин 20 жылдык майрамында аскер парадын өткөрөлү десек, эскирип, ышпалдасы чыккан техниканы кантип аянтка чыгарабыз деп офицерлер намыстанышкан. Баарыбыз намыс- танганбыз!

Чын эле айрым техника аянтка жетпей эле жолдон токтоп калган.

Ошондуктан, Президент болгондон кийин мен үчүн аскердик реформа, Кыргыз армиясын бутка тургузуу эң биринчи максаттардын катарында болчу.

"Өз армиясын бага албаган эл бөтөн армияны багат" деген сөз бар. Бул азыркы учурга да туура келет. Курсагы ач, куралы тартыш же эски, кийими бүтүн болбогон жоокерлер кантип эл-жерин коргойт? Айлыгы аз, үстүндө үйү жок офицерлер кантип кан-жаны менен мекенин коргоп, кол алдындагы аскерлерди башкарат?

Кудайга шүгүр, азыр абал башка. Азыр мамлекет аскерлердин күнүмдүк тиричилик маселелерине, айрыкча турак-жайына тынымсыз көӊүл буруп жатат, жыл сайын кабат үйлөр салынып, аскер кызматчылары конуштуу болуп жатышат.

Аскердик реформа жүрүп жатат. Куралдуу күчтөр бир күч, бир муштум болуп, бир жерден - Башкы штабдан башкарылып калды.

Бир кезде аскерге барат десе уландар да, алардын ата-энелери да жаа бою качышса, азыр аскер өнөрүнө кызыгуу артып, аскер кызматынын бедели өсүп жатканын көрүп турабыз. Акыркы жылдары армияда өз ыктыяры менен кызмат өтөгөн жогорку билимдүү жигиттердин саны 30 пайыздан ашты. Бул дагы бир чоң көрсөткүч!

Товарищи офицеры и генералы! Солдаты, сержанты и прапорщики! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с 25-ой годовщиной образования Вооруженных Сил Кыргызстана!

За прошедшие четверть века кыргызская армия вместе со всем народом прошла нелегкий путь.

Это были годы формирования нашей новой государственности, а потому здесь было все: от эйфории свободы на начальном этапе - до униженного состояния невостре-бованности; от неверия в будущее - до возрождения надежды; от почти полного разочарования и ощущения безысходности - до обретения армией в последние годы уверенности в своих силах.

Ровно пять лет назад, на торжественном собрании, посвященном 20-ой годовщине Вооруженных Сил, я заявил о необходимости коренным образом пересмотреть отношение к армии. Напомнил о том, что "Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую". Это абсолютно точно передает суть того, какая судьба ожидает любое государство, которое не заботится о своей военной безопасности, об офицерах, их семьях. Трудно найти другие, более подходящие слова.

Всё познается в трудную минуту. Вы помните, в каком печальном, я бы сказал в "ушатанном" состоянии оказалась семь лет назад кыргызская армия на момент трагических июньских событий 2010 года на юге страны. Когда разобщенность войск и их командования, а особенно отсутствие единой системы управления Вооруженными силами поставили страну на грань катастрофы.

Как сейчас помню, шесть лет назад, перед военным парадом к 20-й годовщине Независимости 31 августа 2011 года, наши офицеры беспокоились о состоянии нашей давно устаревшей военной техники, которая должна была пройти торжественным маршем через площадь "Ала-Тоо". И часть техники, к сожалению, не дошла своим ходом даже до площади.

Именно поэтому в 2012 году была начата масштабная работа по созданию боеспособных вооруженных сил.

И хотя многие тогда не верили в успех, мы последовательно и твердо идем к цели.

Принята новая военная доктрина. Создан Генеральный штаб как центральное звено единой системы Вооруженных сил Кыргызстана. Ему подчинены Сухопутные войска, Национальная гвардия, в состав которой теперь влились бывшие Внутренние войска МВД, Силы воздушной обороны и выведенная отдельным решением из структуры ГКНБ Государственная пограничная служба.

Бывшее Министерство обороны преобразовано в Государственный комитет по делам обороны, который также входит в единую систему Вооруженных сил Кыргызстана и ведает вопросами реализации государственной политики и осуществляет межотраслевую координацию в сфере обороны.

Отныне Генеральный штаб является единым центром управления военными подразделениями, и в случае чрезвычайных ситуаций именно ему передается командование всеми силовыми структурами. Он занимается анализом военных угроз, мониторингом кризисных ситуаций. Для этого при Генеральном штабе создан Центр кризисного реагирования.

В настоящее время шаг за шагом, вместе со всей страной, наша армия развивается, крепнет, с каждым годом укрепляет свой авторитет. Вооруженные силы обновляются, создается современная военная инфраструктура.

Впервые за годы независимости мы стали выделять финансы на строительство новых военных объектов: пограничных застав, отрядов, воинских частей, на проведение военных учений, обучение, обмундирование.

Приступили к решению самой "больной" социальной проблемы - строительства жилья для военнослужащих. На сегодняшний день уже завершено строительство 55 крупных и средних объектов жилья, ведется строительство еще 34 объектов. Кроме того, планируется построить дополнительно 37 объектов жилья. И конечно, в разы увеличено жалование военнослужащих.

Принятые меры позволили вернуть престиж военной службы. Увеличилось число желающих служить в армии. Если в прошлом призывники не хотели служить в армии, всячески уклонялись от военной службы, то сегодня молодые парни сами просятся в армию. Значительно улучшилось и качество призываемого контингента, около 30% солдат в войсках сегодня с высшим образованием.

Все больше позитивных отзывов о боеготовности Вооруженных сил Кыргызстана звучит из уст наших международных партнеров. Проводимые в рамках системы коллективной безопасности совместные учения и проверки сил коллективной безопасности свидетельствуют о возросшем потенциале и боеготовности нашей армии. Мы видим, как за эти годы коренным образом изменилась ситуация в Вооруженных Силах. Как окрепла обороноспособность страны.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня, спустя пять лет после начала военной реформы, как Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызстана я могу заявить:

Реформа системы военного управления в Кыргызстане - состоялась. Мы преодолели разобщенность войск, сформировали единую систему жесткого централизованного командования кыргызской армией.

Хотел бы также отметить личный вклад в военную реформу экс-секретаря Совета обороны генерала Табалдиева Бусурманкула Беркутовича, генерала Орузбаева Кубанычбека Кудашевича, генерала Алымкожоева Асанбека Тунгучбаевича, начальника Генерального штаба генерала Дуйшенбиева Райымберди Сейдакматовича, секретаря Совета безопасности Джумакадырова Темира Курмангазиевича и многих других офицеров Вооруженных Сил. Благодарю за вклад в реформу Вооруженных Сил, за их укрепление.

Уважаемые соотечественники!

Кыргызстан - миролюбивое государство, страна свободных людей. Но нам надо всегда помнить, что мирный труд граждан надо защищать. Чтобы защитить свою независимость, народ, свои границы, мы должны иметь высокомобильную, хорошо оснащенную армию и надежных, всесторонне подготовленных защитников Отечества.

Сегодня грань между внутренними и внешними угрозами стирается. Террористы, накачанные идеями религиозного экстремизма стали реальной угрозой для стран Центральной Азии. Количество людей, подверженных такой идеологии, растёт с каждым днём, и никто не может дать никаких гарантий, что завтра ничего не произойдёт в Кыргызстане.

Обстановка в мире и в регионе непростая. Звучат провокационные прогнозы о возможных войнах за землю и воду. К сожалению, пока еще не урегулированы приграничные споры. Набирает силу международный терроризм.

Да и внутри нашей страны хватает подонков, готовых за гранты или политические дивиденды раскачать ситуацию, нажиться на беде, на межэтнических и пограничных конфликтах, на крови людей.

В такой напряженной обстановке Вооруженные силы должны быть готовы защитить Родину, быть готовыми к агрессии извне и к борьбе с внутренними вызовами.

Поэтому правительство и парламенту надо привыкать к тому, что Вооруженные силы надо финансировать в достаточном объеме. правительство и Жогорку Кенеш не должны экономить на Вооруженных силах и должны выделять необходимые средства из бюджета, как для обеспечения оружием, боеприпасами, как для проведения учений, так и для социальной защиты наших военнослужащих.

Полагаю также, что еще рано подводить черту под военной реформой. Она должны быть продолжена. Нам предстоит еще решить очень важные и сложные вопросы развития наших Вооруженных Сил.

Необходимо продолжить работу по оснащению войск современными видами вооружения и военной техники.

Следует уделить внимание вопросам территориальной обороны, а также оперативного оборудования территории страны в интересах обороны и безопасности.

Правительству необходимо начать планомерную работу по созданию экономических основ обороноспособности страны.

Конечно же, нужно продолжить решать материально-бытовые вопросы военно-служащих и членов их семей, в том числе строительства жилья. Государство должно сделать все, чтобы наши военные были гарантированно социально защищены.

Правительство и Жогорку Кенеш должны уже в бюджете на 2018 год предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы. Потому что, возможно, мы уже не будем получать такую значительную помощь как раньше от наших союзников. Пора нам уже самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии.

Урматтуу мекендештер!

Төрт жарым айдан кийин, 15-октябрда кыргыз эли өлкөнүн жаңы Президентин шайлайт.

Албетте, мен да акыркы айларда өткөн-кеткенди эстеп, Президент катары жасаган иштеримди талдап жаткан кезим.

Кудайга рахмат! Өткөн беш-алты жылдын ичинде Жараткандын жардамы менен өлкөбүздү, элибизди кыйнап жаткан бир топ көйгөйлүү маселелер чечилди. Кыргыз көчү өзүнүн жолун таап, күндөн күнгө түзөлүп, кең келечекти көздөй баратат.

Ошондой эле өткөн жылдардын ичинде өлкөбүздө бир топ болочок ийгиликтердин пайдубалы түптөлдү.

Айрым жетишкендиктерди азыр деле айтсак болот. Бул, албетте, биринчи кезекте өлкөбүздө орногон тынчтык, туруктуулук. Элибизде ойгонгон байыркы бабалардын руху, күч-кубаты.

Жетишкендиктердин катарына мен азыркы Кыргыз армиясын дагы кошот элем.

Үч-төрт ай мурда Генералдык штабдын башчысы генерал Дүйшөнбиев иш боюнча келип, эки-үч маселени айтып, анан мага карап: "Алмазбек Шаршенович! Эми накта армиябыз бар!" - деп толкунданып айтты.

Бул сөздү укканда көзүмөн жаш чыгып кете жаздады, ушундай сүйүндүм! Абдан сүйүндүм!

Анткени, мен бул сөздү 2010-жылдын июнь каргашасынан бери суудай күтүп жүргөм.

Ошол каргашалуу июнда мага күч органдарынын башчылары: "Коңшулардын армиясы кирип келсе, туруштук бере албайбыз", - деп ачык айтышкан. Бул сөз ошондо жүрөгүмө бычактай тийген. Бычак болуп, жүрөктө калган.

Андан кийин да коңшулар менен мамиле эки-үч жолу курчуганда, "армиябыз алсыз, даярдыгы жок", - деген сөздөрдү генерал Алымкожоевден уккам, анан ошол эле сөздөрдү генерал Дүйшөнбиевден да уккам.

Урматтуу мекендештер!

Кыргыз эли эзелтен өз армиясын "Кол" деп атаганы бекеринен эмес. Армиясы жок эл колу жок кишиге окшош, өзүн өзү коргой албайт.

Ошондуктан, президент болгон күндөн баштап мен кыргыз элинин Колбашчысы катары ошол Колдун күчтүү болушуна, куралдуу болушуна болгон аракетимди жумшадым.

Натыйжада беш жылдын ичинде Куралдуу күчтөр толук өзгөрдү. Саны да өзгөрдү, сапаты да өзгөрдү. Курамы да өзгөрдү. Башкаруусу да өзгөрдү.

Мурда Куралдуу күчтөр ар кимге баш ийип, ар кайсы жакка соройгон бармактарга окшосо, эми бир жерден башкарылып, бир муштум болду.

Армиябыз чакан бойдон калды. Бирок, эми саны да, сапаты да Мекенибизди ар кандай душмандан коргоп калуу үчүн жетиштүү.

Дос мамлекеттердин жардамы менен армиябыз заманбап курал-жарак менен толук камсыздалды. Албетте, ал куралдар кол салуу үчүн эмес, коргонуу үчүн. Мисалы, бомбардировщиктер жок - биз бирөөгө кол салбайбыз. Бирок, чоочун учак кирип келсе - кайра соо кетпейт.

Армиянын сапаты да түп-тамырынан өзгөрдү. Жоокерлердин 30 проценти жогорку билимдүү.

Мындай жакшы өзгөрүүлөр көп.

Ошондуктан, урматтуу мекендештер, офицерлер, бүгүн мен сиздерге президент катары, Колбашчы катары расмий айтсам болот:

Эми кыргыз элинин кайрадан Колу бар, Ата-журтун коргой турган, сактай турган күчү бар! Аскери бар!

Кудайга рахмат!

Бизден жардамын аябаган дос мамлекеттерге рахмат!

Ушул залда отурган генералдарга, офицерлерге рахмат! Армияда кызмат өтөгөн жана өтөп жаткан эр жүрөк жигиттерибизге рахмат! Эр жүрөк жигиттерибизге рахмат! Анткени, "Чептен эрдин жүрөгү бек" деп айтат кыргыздар. Жүрөк болсо - чеп турат, жүрөк жок болсо - чеп урайт!

Урматтуу мекендештер! Урматтуу офицерлер жана генералдар! Жоокерлер, сержанттар жана прапорщиктер! Сөзүмдүн аягында баарыңыздарды дагы бир жолу бүгүнкү майрам менен куттуктайм! Баарыңыздарга узун өмүр, чың ден соолук, бак-таалай каалайм! Жараткан элибизге биримдик, жерибизге берекет берсин! Жашасын эгемендүү Кыргызстан!" - говорится в обращении президента.