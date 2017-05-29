Опрос — Кто из членов правительства держит пост?

29 мая 2017, 12:40 Комментарии
Священный месяц Орозо начался 27 мая.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, как и в прошлом году, соблюдает пост.
Вице-премьер-министр Олег Панкратов не держит пост.
Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, вице-премьер-министры Чолпон Султанбекова и Жениш Разаков соблюдают пост.
Итоги опроса:
- министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева - не держит пост
- министр здравоохранения Таалантбек Батыралиев - не держит пост
- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев - держит пост
- министр финансов Адылбек Касымалиев - не держит пост
- министр экономики Арзыбек Кожошев - держит пост
- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев - нет информации
- министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков - нет информации
- министр внутренних дел Улан Исраилов - не держит пост
- министр юстиции Уран Ахметов - не держит пост
- министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов - не держит пост
- министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов - не держит пост
- министерство труда и социального развития Таалайкуль Исакунова - нет информации