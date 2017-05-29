Опрос — Кто из членов правительства держит пост?

29 мая 2017, 12:40 Комментарии

Священный месяц Орозо начался 27 мая.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, как и в прошлом году, соблюдает пост.

Вице-премьер-министр Олег Панкратов не держит пост.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, вице-премьер-министры Чолпон Султанбекова и Жениш Разаков соблюдают пост.

Итоги опроса:

- министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева - не держит пост

- министр здравоохранения Таалантбек Батыралиев - не держит пост

- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев - держит пост

- министр финансов Адылбек Касымалиев - не держит пост

- министр экономики Арзыбек Кожошев - держит пост

- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев - нет информации

- министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков - нет информации

- министр внутренних дел Улан Исраилов - не держит пост

- министр юстиции Уран Ахметов - не держит пост

- министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов - не держит пост

- министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов - не держит пост

- министерство труда и социального развития Таалайкуль Исакунова - нет информации