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Опрос — Кто из членов правительства держит пост?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428679-ru.html

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29 мая 2017, 12:40       Комментарии

Священный месяц Орозо начался 27 мая.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, как и в прошлом году, соблюдает пост.
Вице-премьер-министр Олег Панкратов не держит пост.
Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, вице-премьер-министры Чолпон Султанбекова и Жениш Разаков соблюдают пост.
Итоги опроса:
- министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева - не держит пост
- министр здравоохранения Таалантбек Батыралиев - не держит пост
- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев - держит пост
- министр финансов Адылбек Касымалиев - не держит пост
- министр экономики Арзыбек Кожошев - держит пост
- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев - нет информации
- министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков - нет информации
- министр внутренних дел Улан Исраилов - не держит пост
- министр юстиции Уран Ахметов - не держит пост
- министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов - не держит пост
- министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов - не держит пост
- министерство труда и социального развития Таалайкуль Исакунова - нет информации

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