Впервые на выборах в местные кенеши протестированы биометрические паспорта

29 мая 2017, 12:20 Комментарии

По итогам состоявшихся выборов депутатов местных кенешей 118 тыс. 401 избиратель идентифицированы по отпечаткам пальцев. По биометрической фотографии идентифицировались 712 избирателей. Не идентифицировались 71 человек по причине сильного изменения внешних черт (физические травмы, состояние здоровья: инсульт, паралич), сообщает пресс-служба ГРС.

По данным ведомства, зафиксированы только два факта использования резервных комплектов: в Кара-Суйском районе Ошской области и в городе Кара-Балта. Комплекты заменены в течение 30 минут. В целом оборудования по идентификации избирателей работали стабильно. Всего зафиксировано 24 случаев незначительных технических сбоев, которые оперативно устранялись.

"68 граждан пришли голосовать с паспортами 1994 года образца, которые не допущены к голосованию. Кроме этого, не смогли проголосовать 750 человек, которые не проходили биометрическую регистрацию. Новой услугой "Узнай свой избирательный участок через бесплатное SMS-сообщение на номер 119" в день выборов воспользовались 2 тыс. 758 избирателей. Также 3410 избирателей уточняли себя в списках и узнавали номер участка в Call-центр 119", – говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК предоставил предварительные результаты выборов в местные кенеши Кыргызстана.