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Атамбаев: возможно, зарубежная военная помощь прекратитсяАтамбаев: возможно, зарубежная военная помощь прекратитсяА.Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси КирилломА.Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Алмазбек Атамбаев поручил увеличить расходы на вооруженные силы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360621_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428676-ru.html

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29 мая 2017, 12:07       Комментарии

Правительство и Жогорку Кенеш должны предусмотреть увеличения расходов на вооруженные силы в бюджете на 2018 год. Об этом сегодня, 29 мая, заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
"Возможно, мы уже не будем  получать такую значительную помощь от наших союзников, как раньше. Пора нам уже самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что еще рано подводить черту под военной реформой. С его слов, реформа должна быть продолжена.
"Нам еще предстоит продолжить работу по оснащению войск современными видами вооружения и военной техники. Будем наращивать усилия по созданию региональной системы ПВО. Следует уделить внимание вопросам территориальной обороны, а также оперативного оборудования территории страны в интересах обороны и безопасности", - отметил Атамбаев.

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