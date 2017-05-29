В Кыргызстане предлагают присвоить Баткенским событиям статус "войны"

29 мая 2017, 12:23 Комментарии

В Кыргызстане предлагают присвоить Баткенским событиям 1999-2000 годов статус "войны". Такое предложение сегодня, 29 мая, было озвучено на комитете по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как сказал председатель Союза ветеранов-воинов Баткена Канат Бакалов, 26 октября планируется чествования ветеранов Баткенских событий, и в последующем это мероприятие станет традиционным.

Отметим, сегодня комитет рассматривал законопроект "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".

Бакалов отметил, что погибших в Баткенских событиях много, и согласно законопроекту предлагается увеличить пенсии семьям 54 погибших и 24 инвалидам с 7 до 15 тыс. сомов.

По итогам обсуждения депутаты комитета одобрили концепцию законопроекта в первом чтении.