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В Кыргызстане предлагают присвоить Баткенским событиям статус "войны"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360623_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428675-ru.html

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29 мая 2017, 12:23       Комментарии

В Кыргызстане предлагают присвоить Баткенским событиям 1999-2000 годов статус "войны". Такое предложение сегодня, 29 мая, было озвучено на комитете по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.
Как сказал председатель Союза ветеранов-воинов Баткена Канат Бакалов, 26 октября планируется чествования ветеранов Баткенских событий, и в последующем это мероприятие станет традиционным.
Отметим, сегодня комитет рассматривал законопроект "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".
Бакалов отметил, что погибших в Баткенских событиях много, и согласно законопроекту предлагается увеличить пенсии семьям 54 погибших и 24 инвалидам с 7 до 15 тыс. сомов.
По итогам обсуждения депутаты комитета одобрили концепцию законопроекта в первом чтении.

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