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Среднесрочный срок реализации проекта "Таза коом" займет 2-3 года

Источник:
http://kabar.kg/news/srednesro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428674-ru.html

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29 мая 2017, 12:03       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Среднесрочный срок реализации проекта "Таза коом" займет 2-3 года. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршенбиев.
По его словам, "Таза коом" не будет дожидаться Нацстратегии развития страны 2040. "Есть три этапа развития проекта "Таза коом" - это краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Среднесрочный будет реализован в ближайшие 2-3 года. В рамках долгосрочного мы планируем обучить и выпустить специалистов в области информационных технологий", - сказал он.
Также эксперт рабочей группы проекта "Таза коом" Марат Султанов сообщил, что финансирование проекта также разделено на три.
"Первое, этот тот вариант, когда как такового финансирования не требуется. Далее, если проекты будут самоокупаемы, то реализация будет с участием частных предпринимателей. Возможен такой вариант, как государственно-частное партнерство. И третий, это когда не будет самоокупаемости. Здесь наши партнеры изъявили желание оказать нам поддержку. К слову, 11 июня у нас состоится глобальный форум, куда прибудут все наши партнеры. Также ожидается участие генсека ООН Антонио Гуттереша", - добавил он.
Проект "Таза-коом" является масштабным общенациональным проектом, нацеленным на внедрение в Кыргызстане новых технологий. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни. В частности, после внедрения проекта, гости и жители страны смогут воспользоваться электронными государственными услугами через сеть Интернет, осуществлять платежи, сдавать отчетность, пользоваться электронными очередями.

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