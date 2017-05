Компьютерные игры Call of duty, GTA и Mortal Kombat запретили в Узбекистане

29 мая 2017, 12:10 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. На территории Узбекистана запретили ряд компьютерных игр, в том числе Call of duty, GTA и Mortal Kombat, сообщает Агентство по интеллектуальной собственности РУз.

Перечень утвержден экспертной комиссией в сфере информации и массовых коммуникаций. В нем указаны 34 игры, которые не рекомендуется к ввозу, воспроизведению (изготовлению) и распространению на территории страны.

В списке указаны игры: Postal 2, Phantasmagoria, Grand Theft Auto: San Andreas, Carmageddon, Mass effect, Dead space, Naughty bear, Mafia II, Call of duty: Black ops, Kane and Leanch 2: Dog days, Castlevania: Lords of Shadow, Assasin’s Creed: Brotherhood, Fallout: New Vegas, Dead Rising: Manhunt, Mortal Kombat X, Manhunt II, Left 4 Dead 1,2,3, Doom 3,4, Hitman, Resident evil 4, SOMA, Silent Hill, Until down, Hatred, Dying light, Dead by Daylight, Prototype, The Punisher, Bone Town, Lula 3d, 3D Sex Villa 2, The Sims 3,4 и Shadow Warrior.