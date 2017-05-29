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Президент предлагает увеличить расходы на армию в 2018 году

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428672-ru.html

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Пора Кыргызстану самому финансировать армию, — президент

29 мая 2017, 12:13       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Правительство и Жогорку Кенеш в бюджете на 2018 год должны предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, заявил Президент Алмазбек Атамбаев.
"Кыргызстан - миролюбивая страна. Но нам всегда нужно помнить, что мирный труд граждан нужно защищать. Чтобы защитить независимость, свои границы, мы должны иметь высокомобильную, хорошо оснащенную армию и надежных, всесторонне подготовленных защитников Отечества. С каждым днем растет количество людей, "накаченных" идеями религиозного терроризма. И они становятся реальной угрозой для Центральной Азии. И никто не может дать гарантий, что завтра ничего не произойдет в Кыргызстане", - сказал А.Атамбаев.
По его словам, обстановка в мире не простая. Звучат провокационные прогнозы о возможных войнах за землю и воду. К сожалению, еще не урегулированы приграничные вопросы. Набирает силу и международный терроризм. Как он отметил, и внутри страны хватает подонков готовых за гранты и политические дивиденды раскачать ситуацию, нажиться на беде, на межэтнических и пограничных конфликтах. "В такой напряженной обстановке Вооруженные силы должны быть готовы защитить родину, быть готовыми к агрессии извне и к борьбе с внутренними вызовами", - заявил глава государства.
Президент отметил, что еще много вопросов, которые нужно решить. Правительству и парламенту уже сейчас нужно в бюджете 2018 года предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы.
"Возможно, мы уже не будем получать такую значительную помощь от наших союзников. Пора нам уже самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии", - сказал он.

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