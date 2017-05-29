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А.Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428671-ru.html

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Патриарх Кирилл стал почетным доктором КРСУ

29 мая 2017, 12:05       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 29 мая встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Глава государства поприветствовал патриарха и отметил, что рад его видеть.
"С приездом вас, ваше святейшество. Помню те времена, когда вы тепло встречали меня в Москве. Я очень рад, что у нас идут хорошие подвижки. Закончили ремонт собора, открываем новый храм и, думаю, будем еще открывать. Последние годы даже из аэропорта видишь: другой вид открывается - храм, мечеть. Вы возложили камень [под строительство православной гимназии], и, я думаю, конечно, все это будет достроено, и мы будем помогать. Я очень надеюсь, что вам у нас понравится, останетесь на 2-3 дня и не улетите завтра", - сказал А.Атамбаев.
В свою очередь патриарх Кирилл ответил, что следит за деятельностью президента.
"Глубокоуважаемый Алмаз Шаршенович, я вспоминаю нашу первую встречу. Все это время я следил за вашей замечательной деятельностью и хотел бы выразить благодарность за ваше внимание православной церкви. Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества. По-разному складываются отношения между религиями. Но я имел возможность увидеться с муфтием и пообщаться с нашим духовенством, и могу сказать, что здесь уникальная атмосфера и отношениями между национальностями и между религиями. Это формирует очевидное - устойчивость общества. И хотел бы вас поздравить с этим, потому что без прямого участия президента и власти сформировать такую конструкцию достаточно сложно. Хотел бы вас поблагодарить за ваше личное участие в оказании помощи храму", - отметил он.

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