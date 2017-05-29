В Бишкеке ко Дню защиты детей пройдет ряд праздничных мероприятий

29 мая 2017, 11:59 Комментарии

Мэрия города Бишкек подготовила ряд мероприятий, посвященных празднованию 1 июня - Международного дня защиты детей.

Как сообщила пресс-служба мэрии, планируется охватить около 25 тыс. детей.

30 мая с 08:30 до 13:00 в Национальном центре детства и юношества "Сейтек" состоится городской фестиваль "Мурас", в котором примут участие дети из дошкольных организаций. В 11:00 на центральной площади Ала-Тоо состоится открытие фотовыставки под названием "Детские достижения".

1 июня в 10:00 в Бишкекском городском театре имени Умуралиева состоится городской конкурс школьных и внешкольных театральных коллективов. С 10:00 до 16:00 в Дубовом парке совместно с Министерством образования и науки пройдет фестиваль "Балдар ааламы". В 11:00 в музее имени О.Мануйловой с участием школьников восьмых классов школы-гимназии №24 будут проводиться мастер-классы по лепке и рисованию.

С 10:00 в гимназии №5, спорткомплексе "Ала-Тоо" состоятся соревнования по тогуз корголу, теннису, ордо и кулатуу, в средних школах №66, 87, 23 пройдут игры "Веселые старты" и соревнования по дартсу, в парках Фучика, Ататюрка, на бульваре Молодой Гвардии, в микрорайоне Асанбай также будут организованы спортивные мероприятия.

В этот же день в 14:00 в Национальном центре детства и юношества (НЦДЮ) "Сейтек" состоится городское мероприятие для 600 детей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется концертная программа и раздача сладких подарков. Мероприятия также пройдут и во всех четырех столичных районах.

В Ленинском районе 30 мая в 10:00 в парке "Фламинго" для маленьких бишкекчан состоится концертная программа детского шоу "Аквамарин", будут организованы мастер-классы и спортивные игры.

1 июня в 9:00 на площадке по улице Астраханской №16 будет организован праздник для детей. С 10:00 на площадке ФОК "Газпром детям" пройдет праздничное мероприятие для детей. В это же время в зале спортивного комплекса будет проходить фестиваль дзюдо. Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.

В Октябрьском районе с 25 мая по 1 июня на территории МТУ № 6, 7, 8, 9, 10, 11 планируется провести мероприятия и спортивные соревнования. 31 мая в 10:00 часов для детей будет организовано посещение развлекательных центров "Смайл" и "Ташрабат". 1 июня в Центре детского творчества детей с 10:00 до 14:00 состоится праздничный концерт, организованы мастер-классы, дети смогут посмотреть театр ростовых кукол под открытым небом "Секреты здорового образа жизни" и выставку творческих работ.

С 11:00 до 13:00 в центре "Жаштык" состоится мероприятие "Празднитека", в программе: концерт, спортивные игры, детская дискотека. С 11:00 до 13:00 в РЦ "Оберег" (ул. Айтиева, ½) пройдет мероприятие для детей с ОВЗ "Цветик-семицветик". С 16:00 дети района посетят развлекательный центр "Космопарк". Праздник для детей будет организован более чем в 25 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.

Первомайская районная администрация 31 мая в 9:30 перед НЦДЮ "Сейтек" проведет флешмоб, после чего в 10:00 в здании центра состоится праздничный концерт для 620 детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в Управлении социального развития района.

1 июня с 11:00 в парке Панфилова будут организованы праздничный концерт, выставка работ детского творчества, конкурс рисунков на асфальте, массовые игры и конкурсы. В 12:00 в открытом бассейне микрорайона Юг-2 (возле дома № 8) состоится открытие летнего купального сезона. В 10:00 в Центре реабилитации беспризорных детей пройдет турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ, ЦРБД и детей, состоящих на учете в ИДН УВД района. Праздник для детей будет организован в 30 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.

В Свердловском районе 31 мая в 10:00 будет организовано посещение детско-развлекательного центра "Джим-энд-Ролл" детьми из приюта для беспризорных. 1 июня в 12:00 в Государственном цирке для маленьких бишкекчан из приюта для беспризорных детей, школы-интерната №21, школы-интерната для глухих детей, детей из малоимущих семей и детей ЛОВЗ будет показано праздничное представление. С 10:00 до 12:00 часов для детей, проживающих в МТУ, жилых массивах района и микрорайоне Аламедин-1 также будет организовано праздничное мероприятие. Праздник для детей будет организован в 27 точках района - жилых массивах и местных территориальных управлениях.