Образцы инвалидных колясок для детей с ДЦП прошли технические испытания, - Минсоцразвития

29 мая 2017, 12:07 Комментарии

Фирмы представили для технического испытания образцы инвалидных колясок, предназначенных для детей с диагнозом "детский церебральный паралич". Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По словам директора Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Утана Жунушова, ведомство проводит второй этап тендера на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.

"Образцы многофункциональных инвалидных колясок представили фирмы-участницы: ООО Мед-Экспорт (Россия), ОсОО "Примеваре" (Бишкек) и ОсОО ЛДЦ "Альтермед" (Бишкек). Мы совместно с родителями детей с диагнозом ДЦП испытали несколько образцов колясок для того, чтобы они сами выбрали наиболее удобную коляску для пользования. С целью обеспечения прозрачности и открытости всех закупочных процедур, отбор проводится также с участием членов общественного совета, гражданского сектора, уполномоченного сотрудника по предупреждению коррупции", - сказал У.Жунушов.

Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 млн сомов, которые выделил президент Алмазбек Атамбаев.