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Опасное дерево на проспекте Эркиндик — его обещают срубить

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428667-ru.html

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Мэр: В канун летних каникул необходимо проверить безопасность аттракционов

29 мая 2017, 11:43       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. На проспекте Эркиндик в Бишкеке есть опасное дерево, которое в любой момент может рухнуть, сообщил очевидец через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуНа проспекте Эркиндик в Бишкеке есть опасное дерево, которое в любой момент может рухнуть Мужчина увидел это дерево утром на проспекте между улицами Киевской и Токтогула.
"Корни у дерева совсем слабые. Если подует сильный ветер, оно упадет, а здесь гуляют и взрослые, и дети. Кто ответит, если дерево рухнет?" - спрашивает он.
На муниципальном предприятии "Зеленстрой" сообщили, что дерево вырубят сегодня же.

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