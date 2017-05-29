Опасное дерево на проспекте Эркиндик — его обещают срубить

29 мая 2017, 11:43 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. На проспекте Эркиндик в Бишкеке есть опасное дерево, которое в любой момент может рухнуть, сообщил очевидец через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуНа проспекте Эркиндик в Бишкеке есть опасное дерево, которое в любой момент может рухнуть Мужчина увидел это дерево утром на проспекте между улицами Киевской и Токтогула.

"Корни у дерева совсем слабые. Если подует сильный ветер, оно упадет, а здесь гуляют и взрослые, и дети. Кто ответит, если дерево рухнет?" - спрашивает он.

На муниципальном предприятии "Зеленстрой" сообщили, что дерево вырубят сегодня же.