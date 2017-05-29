Подонки за гранты готовы раскачать ситуацию в Кыргызстане — Атамбаев

29 мая 2017, 11:48 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В Кыргызстане есть подонки, готовые "раскачать ситуацию", сказал президент Алмазбек Атамбаев в ходе торжественного мероприятия, посвященного 25-летию создания Вооруженных сил.

Как заявил глава государства, на планете крепнет террористическая угроза, с которой не могут справиться даже самые богатые и сильные страны. Обстановка в регионе и мире непростая, поэтому перед армией стоит много задач,

"Я открыто скажу, что в нашей стране хватает подонков, готовых за гранты или политические дивиденды раскачать ситуацию, нажиться на межэтнических, пограничных конфликтах", - заявил Атамбаев.

Он добавил, что в такой напряженной обстановке Вооруженные силы должны быть готовы к защите родины.