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Компьютерные игры Call of duty, GTA и Mortal Kombat запретили в УзбекистанеКомпьютерные игры Call of duty, GTA и Mortal Kombat запретили в УзбекистанеАлмазбек Атамбаев поручил увеличить расходы на вооруженные силыАлмазбек Атамбаев поручил увеличить расходы на вооруженные силы

Атамбаев: возможно, зарубежная военная помощь прекратится

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428665-ru.html

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29 мая 2017, 12:09       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Кыргызстану необходимо самостоятельно финансировать свои Вооруженные силы, заявил президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию создания ВС КР.
По его словам, правительству и парламенту надо привыкать не экономить на армии, а финансировать ее в достаточном объеме, выделяя средства на обеспечение техникой, проведение учений и так далее.
"Армия должна и дальше перевооружаться, получать современное оружие, и, конечно, следует уделить внимание вопросам территориальной безопасности. Правительству необходимо вести планомерную работу по созданию экономических основ боеспособности страны", - заявил Атамбаев.
Он отметил, что надо по-прежнему решать материально-бытовые проблемы военнослужащих, чтобы они были социально защищены.
"Правительству и Жогорку Кенешу уже в бюджете следующего года нужно предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы. Потому что, возможно, мы не будем получать военную и финансовую помощь от союзников. Надо больше зарабатывать и самим финансировать приобретение техники, оружия и боеприпасов, а также строительство жилья", - добавил президент.
По данным главы государства, к настоящему времени построено 55 домов для военнослужащих, 34 строятся. Также в планах возведение еще 37 объектов.

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