Атамбаев: возможно, зарубежная военная помощь прекратится

29 мая 2017, 12:09 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Кыргызстану необходимо самостоятельно финансировать свои Вооруженные силы, заявил президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию создания ВС КР.

По его словам, правительству и парламенту надо привыкать не экономить на армии, а финансировать ее в достаточном объеме, выделяя средства на обеспечение техникой, проведение учений и так далее.

"Армия должна и дальше перевооружаться, получать современное оружие, и, конечно, следует уделить внимание вопросам территориальной безопасности. Правительству необходимо вести планомерную работу по созданию экономических основ боеспособности страны", - заявил Атамбаев.

Он отметил, что надо по-прежнему решать материально-бытовые проблемы военнослужащих, чтобы они были социально защищены.

"Правительству и Жогорку Кенешу уже в бюджете следующего года нужно предусмотреть увеличение расходов на Вооруженные силы. Потому что, возможно, мы не будем получать военную и финансовую помощь от союзников. Надо больше зарабатывать и самим финансировать приобретение техники, оружия и боеприпасов, а также строительство жилья", - добавил президент.

По данным главы государства, к настоящему времени построено 55 домов для военнослужащих, 34 строятся. Также в планах возведение еще 37 объектов.