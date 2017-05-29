Пора Кыргызстану самому финансировать армию, — президент

29 мая 2017, 11:32 Комментарии

Глава государства Алмазбек Атамбаев отметил, что Кыргызстану пора самостоятельно финансировать армию. Об этом президент заявил на торжественном мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил.

По его словам, правительство и Жогорку Кенеш должны в бюджете на 2018 год прописать соответствующие расходы.

"Пора нам самим зарабатывать и финансировать приобретение необходимого вооружения, боеприпасов для нужд армии", — отметил Алмазбек Атамбаев.

Президент добавил, что в скором времени, возможно, Кыргызстан перестанет получать помощь от союзников.