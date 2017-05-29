Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев рассказал, почему отправил сына служить в армиюАтамбаев рассказал, почему отправил сына служить в армиюАтамбаев: в 2011 году на военном параде техника не дошла даже до площадиАтамбаев: в 2011 году на военном параде техника не дошла даже до площади

Пора Кыргызстану самому финансировать армию, — президент

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pora-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428664-ru.html

Похожие новости

А.Атамбаев: Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября

В Кыргызстане предлагают присвоить Баткенским событиям статус "войны"

Президент предлагает увеличить расходы на армию в 2018 году

Фото — Как менялась форма военных в Кыргызстане?

Атамбаев: В Кыргызстане не урегулированы приграничные споры

29 мая 2017, 11:32       Комментарии

Глава государства Алмазбек Атамбаев отметил, что Кыргызстану пора самостоятельно финансировать армию. Об этом президент заявил на торжественном мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил.
По его словам, правительство и Жогорку Кенеш должны в бюджете на 2018 год прописать соответствующие расходы.
"Пора нам самим зарабатывать и финансировать приобретение необходимого вооружения, боеприпасов для нужд армии", — отметил Алмазбек Атамбаев.
Президент добавил, что в скором времени, возможно, Кыргызстан перестанет получать помощь от союзников.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум