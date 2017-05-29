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В Бишкеке разыскивается без вести пропавшая девушка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428663-ru.html

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29 мая 2017, 11:44       Комментарии

УВД Ленинского района Бишкека разыскивает без вести пропавшую Жылдыз Сыргаеву, 1985 года рождения, 21 мая вышла из дома и по настоящее время ее место нахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ГУВД.
Рост девушки 163-163 см.
"Приметы: худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие, нос прямой. Была одета: черный джемпер, серые спортивные штаны, сиреневые тапочки. Особые приметы: дефект правого глаза (косоглазие), инвалид второй группы. Если кто-нибудь обладает какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 0 703 401 600, 0 553 102 465 (группа розыска УВД Ленинского района г. Бишкек), 0 (312) 35 26 05 , 0 (312) 35 29 47 или 102 (дежурная часть УВД Ленинского района)", – говорится в сообщении.

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