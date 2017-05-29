В Бишкеке разыскивается без вести пропавшая девушка

29 мая 2017, 11:44 Комментарии

УВД Ленинского района Бишкека разыскивает без вести пропавшую Жылдыз Сыргаеву, 1985 года рождения, 21 мая вышла из дома и по настоящее время ее место нахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ГУВД.

Рост девушки 163-163 см.

"Приметы: худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие, нос прямой. Была одета: черный джемпер, серые спортивные штаны, сиреневые тапочки. Особые приметы: дефект правого глаза (косоглазие), инвалид второй группы. Если кто-нибудь обладает какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 0 703 401 600, 0 553 102 465 (группа розыска УВД Ленинского района г. Бишкек), 0 (312) 35 26 05 , 0 (312) 35 29 47 или 102 (дежурная часть УВД Ленинского района)", – говорится в сообщении.