В России повесился кыргызстанец, в кармане нашли предсмертную записку

29 мая 2017, 11:45 Комментарии

Тело гражданина Кыргызстана нашли во Всеволожском районе Ленобласти. Предположительно, мужчина работал на автомобильной мойке, испортил отношения с руководством и свел счеты с жизнью, сообщают российские СМИ.

Сообщение в полицию от жителя Всеволожского района Ленобласти поступило 26 мая.

"Мужчина отметил, что прогуливаясь в лесополосе с собакой, обнаружил тело человека в петле без признаков жизни. К месту происшествия выехал наряд полиция и медики. Предположительно, смерть наступила от удушья. Личность погибшего удалось установить по находившемся у него документам и паспорту. Им оказался 52-летний уроженец Кыргызстана, проживавший в Ленобласти. В кармане брюк следователь также обнаружил предсмертную записку. "В мой смерти виноваты работники шиномонтажа Хасан, Рустам, Мухтар с мойки. Терпение кончилось", – отметил погибший в своем последнем письме", – говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.