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В России повесился кыргызстанец, в кармане нашли предсмертную записку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-ross...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428662-ru.html

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29 мая 2017, 11:45       Комментарии

Тело гражданина Кыргызстана нашли во Всеволожском районе Ленобласти. Предположительно, мужчина работал на автомобильной мойке, испортил отношения с руководством и свел счеты с жизнью, сообщают российские СМИ.
Сообщение в полицию от жителя Всеволожского района Ленобласти поступило 26 мая.
"Мужчина отметил, что прогуливаясь в лесополосе с собакой, обнаружил тело человека в петле без признаков жизни. К месту происшествия выехал наряд полиция и медики. Предположительно, смерть наступила от удушья. Личность погибшего удалось установить по находившемся у него документам и паспорту. Им оказался 52-летний уроженец Кыргызстана, проживавший в Ленобласти. В кармане брюк следователь также обнаружил предсмертную записку. "В мой смерти виноваты работники шиномонтажа Хасан, Рустам, Мухтар с мойки. Терпение кончилось", – отметил погибший в своем последнем письме", – говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка.

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