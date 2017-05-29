Атамбаев: В Кыргызстане не урегулированы приграничные споры

29 мая 2017, 11:52 Комментарии

Президент КР Алмазбек Атамбаев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию созданию Вооруженных сил Кыргызстана, ассказал о ситуации на границах.

По словам главы государства, еще не урегулированы приграничные споры со странами-соседями.

"В прошлом году, когда на кыргызско-узбекской границе в районе Аксыйского района обострилась ситуация, некоторые политики поехали туда и призывали местное население, гражданских лиц к усугублению конфликта. Сейчас ситуация в мире и регионе сложная, звучат провокационные прогнозы о возможных войнах за землю и воду. Увы, в стране хватает подонков, готовых за гранты раскачать ситуацию, нажиться на межэтнических и пограничных конфликтах, на крови людей", — заявил Алмазбек Атамбаев.

Также он подчеркнул, что военнослужащие должны научиться противостоять внешним и внутренним угрозам.