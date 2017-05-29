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Атамбаев: В Кыргызстане не урегулированы приграничные споры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428661-ru.html

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29 мая 2017, 11:52       Комментарии

Президент КР Алмазбек Атамбаев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию созданию Вооруженных сил Кыргызстана, ассказал о ситуации на границах.
По словам главы государства, еще не урегулированы приграничные споры со странами-соседями.
"В прошлом году, когда на кыргызско-узбекской границе в районе Аксыйского района обострилась ситуация, некоторые политики поехали туда и призывали местное население, гражданских лиц к усугублению конфликта. Сейчас ситуация в мире и регионе сложная, звучат провокационные прогнозы о возможных войнах за землю и воду. Увы, в стране хватает подонков, готовых за гранты раскачать ситуацию, нажиться на межэтнических и пограничных конфликтах, на крови людей", — заявил Алмазбек Атамбаев.
Также он подчеркнул, что военнослужащие должны научиться противостоять внешним и внутренним угрозам.

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