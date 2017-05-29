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В России пройдет футбольный турнир ФИФА. Что изменится для мигрантов из КР?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360610_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428659-ru.html

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Порядка 97% денежных переводов кыргызских мигрантов приходится на Россию

29 мая 2017, 11:12       Комментарии

Для иностранцев, прибывающих в Россию, введен особый режим постановки на миграционный учет. Об этом сообщают российские СМИ.
Иностранцы, прибывающие в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Сочи с 1 июня по 12 июля, должны встать на учет в течение суток с момента прибытия, хотя ранее они могли сделать это в течение трех дней. Такие меры приняты для обеспечения порядка во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
В кыргызстанском посольстве в России сообщили, что официального уведомления об изменении порядка постановки на учет граждан КР еще не поступало. Однако сейчас посольство проводит консультации с российской стороной с учетом положений ЕАЭС, а также соглашения между КР и РФ о порядке пребывания кыргызстанцев в этой стране.
Отметим, традиционно в летний сезон наблюдается активная трудовая миграция кыргызстанцев в Россию. Мигранты едут в основном в такие крупные города, как Москва, Казань и Санкт-Петербург.

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