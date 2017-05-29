В России пройдет футбольный турнир ФИФА. Что изменится для мигрантов из КР?

29 мая 2017, 11:12 Комментарии

Для иностранцев, прибывающих в Россию, введен особый режим постановки на миграционный учет. Об этом сообщают российские СМИ.

Иностранцы, прибывающие в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Сочи с 1 июня по 12 июля, должны встать на учет в течение суток с момента прибытия, хотя ранее они могли сделать это в течение трех дней. Такие меры приняты для обеспечения порядка во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

В кыргызстанском посольстве в России сообщили, что официального уведомления об изменении порядка постановки на учет граждан КР еще не поступало. Однако сейчас посольство проводит консультации с российской стороной с учетом положений ЕАЭС, а также соглашения между КР и РФ о порядке пребывания кыргызстанцев в этой стране.

Отметим, традиционно в летний сезон наблюдается активная трудовая миграция кыргызстанцев в Россию. Мигранты едут в основном в такие крупные города, как Москва, Казань и Санкт-Петербург.