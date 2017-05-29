Атамбаев: Сегодня молодые парни сами просятся в армию

29 мая 2017, 11:15 Комментарии

Если раньше призывники не хотели служить в армии и всячески уклонялись от военной службы, то сейчас молодые парни сами просятся в армию. Об этом сегодня, 29 мая, в ходе торжественного поздравления в честь 25-й годовщины Вооруженных сил сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, такого показателя удалось добиться после принятых мер, которые позволили вернуть престиж военной службы.

"Приняты соответствующие законы, в которых прописано, что если молодой человек хочет сделать карьеру, он должен отслужить в армии. Увеличилось число желающих служить в армии. Сегодня значительно улучшилось качество призывников. Около 30% парней с высшим образованием. Не буду скрывать, чтобы проверить это, я отправил и своего сына в армию. И он отслужил наравне со всеми. Я мог из первых уст получить достоверную информацию", - сказал Атамбаев.