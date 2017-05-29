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Атамбаев: Сегодня молодые парни сами просятся в армию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360614_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428658-ru.html

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29 мая 2017, 11:15       Комментарии

Если раньше призывники не хотели служить в армии и всячески уклонялись от военной службы, то сейчас молодые парни сами просятся в армию. Об этом сегодня, 29 мая, в ходе торжественного поздравления в честь 25-й годовщины Вооруженных сил сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, такого показателя удалось добиться после принятых мер, которые позволили вернуть престиж военной службы.
"Приняты соответствующие законы, в которых прописано, что если молодой человек хочет сделать карьеру, он должен отслужить в армии. Увеличилось число желающих служить в армии. Сегодня значительно улучшилось качество призывников. Около 30% парней с высшим образованием. Не буду скрывать, чтобы проверить это, я отправил и своего сына в армию. И он отслужил наравне со всеми. Я мог из первых уст получить достоверную информацию", - сказал Атамбаев.

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