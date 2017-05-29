Офицер, прапорщик и солдат должны знать, что у них будет крыша над головой

29 мая 2017, 11:20 Комментарии

"Впервые за годы независимости мы стали выделять финансы на строительство новых военных объектов пограничных застав, отрядов, воинских частей на проведение военных учений, обучение, обмундирование", - заявил сегодня, 29 мая, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе поздравления военнослужащих с 25-й годовщиной Вооруженных сил.

По его словам, в КР приступили к решению самой "больной" социальной проблемы - строительства жилья для военнослужащих.

"На сегодняшний день уже завершено строительство крупных и средних 55 объектов жилья, ведется строительство еще 34 объектов. Кроме того, планируется построить дополнительно 37 объектов жилья. Потому что офицер, солдат, прапорщик должен знать, что он и его семья обретут крышу над головой", - сказал Атамбаев.