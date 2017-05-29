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Детям с ДЦП скоро подарят многофункциональные инвалидные коляски

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360616_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428656-ru.html

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29 мая 2017, 11:29       Комментарии

Фирмы-участники представили образцы инвалидных колясок, предназначенных детям с диагнозом ДЦП, для технического испытания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.
По словам директора Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Утана Жунушова, ведомство проводит второй этап тендера на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.
"Образцы многофункциональных инвалидных колясок представили как российские, так и отечественные фирмы. Мы совместно с родителями детей с диагнозом ДЦП испытали несколько образцов колясок для того, чтобы они сами выбрали наиболее удобную коляску для пользования. С целью обеспечения прозрачности и открытости всех закупочных процедур, отбор проводится также с участием членов Общественного совета, гражданского сектора, уполномоченного сотрудника по предупреждению коррупции", - отметил Жунушов.
Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 млн сомов. Средства выделил президент КР Алмазбек Атамбаев.

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