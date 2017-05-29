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Комитет поддержал в первом чтении поправки в закон о ветеранах войны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360613_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428655-ru.html

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29 мая 2017, 11:38       Комментарии

Сегодня, 29 мая, комитет рассматривает поправки в Закон "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".
Как сказал инициатор законопроекта Кожобек Рыспаев, поправки в закон необходимы, чтобы выделить пенсии ветеранам, которые участвовали на войне в Афганистане. "Они были в качестве советников партии и поехали туда по заданию партии. Их было всего четверо и то один из них погиб", - сказал он.
Он добавил, что советники занимались организацией разных мероприятий, и во время войны один из них был ранен и погиб. После возвращения они получали какие-то льготы, однако затем и это отменили.
Отрицательное заключение этому законопроекту дали члены правительства, в частности замминистра финансов Улукбек Карымшаков. Он отметил, что в справке-обосновании говорится о 216 тыс. сомах в год, которые будут выделены в качестве пенсии этим ветеранам в случае одобрения поправки в закон. Однако есть не только советники партий, но и медики и их водители, которые участвовали на войне, и сумма пенсий из госбюджета вырастет в несколько раз.
На это Рыспаев ответил, что все эти люди, о которых говорит замминистра, работали по контракту и получали зарплаты в 2-3 раза больше. А советники были направлены по заданию партии.
По словам представителя Минсоцразвития Гульнары Мамытовой, эти советники не служили, потому не могут получить пенсии и льготы. Также были судебные разбирательства и Верховный суд постановил о невыдаче пенсий.
Депутат Сайдулла Нышанов спросил, сохранялись ли зарплаты советников во время службы в Афганистане, выдавались ли им квартиры, как и военнослужащим. Однако Мамытова не смогла ответить на этот вопрос.
Вместо этого она добавила, что Евросоюз тоже не одобряет увеличение пенсий и льгот, так как не будет поступлений в бюджет.
Депутат Акылбек Жапаров предложил поддержать законопроект, хотя члены правительства могли бы и сами решить этот вопрос, так как сумма небольшая. "Я думаю, ни президент, ни Всемирный банк не будут против из-за трех-четырех ветеранов. Мне кажется, они даже поддержат", - добавил он.
В итоге депутаты комитета поддержали законопроект в первом чтении.

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