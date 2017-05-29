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А.Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане - состояласьА.Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане - состояласьОпасное дерево на проспекте Эркиндик — его обещают срубитьОпасное дерево на проспекте Эркиндик — его обещают срубить

Президент: Реформа системы военного управления в КР состоялась 

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360618_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428654-ru.html

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29 мая 2017, 11:44       Комментарии

Реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась. Об этом сегодня, 29 мая, заявил президент КР Алмазбек Атамбаев в ходе поздравления военнослужащих с 25-й годовщиной Вооруженных сил.
По его словам, республика преодолела разобщенность войск, сформировала единую систему жесткого централизованного командования. 
"Сегодня, спустя пять лет после начала военной реформы, как главнокомандующий Вооруженными силами я могу заявить: реформа системы военного управления состоялась. Мы создали единую систему жесткого централизованного командования. Хочу отметить личный вклад в военную реформу экс-секретаря Совета обороны генерала Бусурманкула Таабалдиева, генерала Кубанычбека Орузбаева и генерала Асанбека Алымкожоева", - сказал Атамбаев.

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