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Директор "Московского театра кукол": Фестиваль "Так теке" прошел на высшем уровне

Источник:
http://kabar.kg/news/direktor-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428653-ru.html

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29 мая 2017, 11:37       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. II международный фестиваль театров кукол "Так теке" в Бишкеке прошел на высшем уровне. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сказал директор "Московского театра кукол", заслуженный деятель искусств России Борис Киркин.
II международный фестиваль театров кукол "Так теке" стартовал в Бишкеке 26 мая. Официальное закрытие фестиваля состоится сегодня. Фестиваль посвящен 125-летию со дня рождения советского драматурга и режиссера театра кукол, заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, основателя кыргызской труппы Виктора Швембергера. Он основал 4 кукольных театров в России.
По словам директора Кыргызского государственного театра кукол им. М.Жангазиева, заслуженного артиста КР Сатылгана Сазаева, свои постановки малышам продемонстрировали коллективы из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. В рамках фестиваля было показано 9 спектаклей, которые прошли с аншлагом.
Также он отметил, что в рамках фестиваля были показаны выездные кукольные театры для детей. "Наши артисты показали на бесплатной основе детям, которые находились в онкологической и 3 детской больнице", - отметил он.
В свою очередь директор "Московского театра кукол", заслуженный деятель искусств России Борис Киркин поблагодарил организаторов и отметил, что фестиваль прошел на высшем уровне.
Также о роли кукольного театра рассказал главный режиссер Узбекского государственного кукольного театра Хатам Ахунов. По его словам, именно с кукольного театра начинается жизнь, ведь его первый зритель - это дети. "Именно куклы первыми рассказывает детям о добре и зле, о том, что такое хорошо и плохо на понятном им языке", - пояснил Х.Ахунов.
Директор Московского областного кукольного театра Олег Лобозин сообщил, что в 2018 году в России пройдет фестиваль театральных кукол без границ и пригласил кыргызский театр кукол принять в нем участие.
В ходе пресс-конференции директор Мангистаунского областного кукольного театра Фарида Атыкеева отметила, что у всех театров с разных стран есть, что-то свое индивидуальное и есть к чему обучиться друг у друга.
III международный фестиваль "Так теке" пройдет в 2019 году.

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