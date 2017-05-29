А.Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане - состоялась

29 мая 2017, 11:45 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Реформа системы военного управления в Кыргызстане - состоялась. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, заявил Президент Алмазбек Атамбаев.

"Сегодня спустя пять лет после начала военной реформы, как Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызстана я могу заявить, что реформа системы военного управления в Кыргызстане - состоялась. Мы преодолели разобщоность войск, сформировали единую систему жесткого централизованного командования кыргызской армией", - сказал А.Атамбаев.

Также глава государство отметил вклад в военную реформу экс-секретаря Совета обороны генерала Бусурманкула Табалдиева, генерала Кубанычбека Орузбаева, генерала Асанбека Алымкожоева, начальника Генерального штаба генерала Раимберди Дуйшенбиева, секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова, а также многих других офицеров ВС.