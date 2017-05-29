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А.Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане - состоялась

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428651-ru.html

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29 мая 2017, 11:45       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Реформа системы военного управления в Кыргызстане - состоялась. Об этом сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил КР, заявил Президент Алмазбек Атамбаев.
"Сегодня спустя пять лет после начала военной реформы, как Главнокомандующий Вооруженными силами Кыргызстана я могу заявить, что реформа системы военного управления в Кыргызстане - состоялась. Мы преодолели разобщоность войск, сформировали единую систему жесткого централизованного командования кыргызской армией", - сказал А.Атамбаев.
Также глава государство отметил вклад в военную реформу экс-секретаря Совета обороны генерала Бусурманкула Табалдиева, генерала Кубанычбека Орузбаева, генерала Асанбека Алымкожоева, начальника Генерального штаба генерала Раимберди Дуйшенбиева, секретаря Совета безопасности Темира Джумакадырова, а также многих других офицеров ВС.

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