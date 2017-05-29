В Бишкеке состоится Международная конференция по внедрению проекта "Таза коом"

29 мая 2017, 11:51 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Бишкеке завтра, 30 мая, состоится Международная конференция: "Таза Коом. Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества". Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Болот Шаршенбиев.

В рамках конференции по проекту "Таза коом" будут рассматриваться такие вопросы, как: создание благоприятной среды, построение инфраструктуры, развитие человеческого потенциала, цифровые данные правительства, умный город и кибребезопасность. Также будет презентована Программа цифровой трансформации "Таза Коом".

По словам Б.Шаршенбиева, в конференции примут участие мировые и местные эксперты, предприниматели и представители власти. В целом на пресс-конференции примут участие 300 человек, 80 из-за рубежа.

В свою очередь, эксперт рабочей группы "Таза коом" Марат Султанов сообщил, что прибудет видная команда иностранных экспертов.

"Приедут ведущие специалисты из Великобритании, Эстонии. Также, те кто построил умный Сингапур. Помимо этого приедет женщина из Австралии, которая считается номер 1 в мире в сфере ИКТ. Она впервые в мире создала Центр обслуживания население по технологии, которой ЦОН начали внедрять в других странах. И специалист по кибребезопасности, который входит в 10-ку по версии журнала "Форбс" в этом направлении", - сказал он.

Таза-коом является масштабным общенациональным проектом, нацеленным на внедрение в Кыргызстане новых технологий. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни. В частности, после внедрения проекта, гости и жители страны смогут воспользоваться электронными государственными услугами через сеть Интернет, осуществлять платежи, сдавать отчетность, пользоваться электронными очередями.