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Атамбаев: в 2011 году на военном параде техника не дошла даже до площади

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428647-ru.html

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29 мая 2017, 11:30       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Еще несколько лет назад армия страны переживала трудные времена, сказал президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию созданию Вооруженных сил КР.
По его словам в 1990-х годах из уст руководителей государства звучали слова о том, что армия нам не нужна. Показательным стал тот факт, что во время Баткенских событий в плен попали даже генералы.
"Вы помните, в каком плачевном состоянии находилась кыргызская армия семь лет назад, как раз во время трагических июньских событий", - сказал президент.
Он подчеркнул, что разобщенность войск и командования, а также отсутствие единой системы управления Вооруженными силами привели ситуацию на грань катастрофы.
"Шесть лет назад, 31 августа 2011 года, перед военным парадом по случаю 20-й годовщины независимости наши офицеры беспокоились о состоянии раздолбанной техники, которая должна была пройти по площади Ала-Тоо. И часть техники, к сожалению, не добралась", - сообщил Атамбаев.
Он добавил, что именно поэтому с 2012 года началась масштабная военная реформа, которая уже принесла свои плоды: армия крепнет, создается новая инфраструктура.

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