Атамбаев: в 2011 году на военном параде техника не дошла даже до площади

29 мая 2017, 11:30 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Еще несколько лет назад армия страны переживала трудные времена, сказал президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию созданию Вооруженных сил КР.

По его словам в 1990-х годах из уст руководителей государства звучали слова о том, что армия нам не нужна. Показательным стал тот факт, что во время Баткенских событий в плен попали даже генералы.

"Вы помните, в каком плачевном состоянии находилась кыргызская армия семь лет назад, как раз во время трагических июньских событий", - сказал президент.

Он подчеркнул, что разобщенность войск и командования, а также отсутствие единой системы управления Вооруженными силами привели ситуацию на грань катастрофы.

"Шесть лет назад, 31 августа 2011 года, перед военным парадом по случаю 20-й годовщины независимости наши офицеры беспокоились о состоянии раздолбанной техники, которая должна была пройти по площади Ала-Тоо. И часть техники, к сожалению, не добралась", - сообщил Атамбаев.

Он добавил, что именно поэтому с 2012 года началась масштабная военная реформа, которая уже принесла свои плоды: армия крепнет, создается новая инфраструктура.