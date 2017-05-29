Атамбаев рассказал, почему отправил сына служить в армию

29 мая 2017, 11:35 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию создания Вооруженных сил КР, рассказал, почему отправил сына служить.

Он напомнил, что в ходе военной реформы удалось поднять престиж армии. Увеличилось число желающих служить и улучшилось "качество" призывников - сегодня около 30 процентов солдат имеют высшее образование.

"Чтобы проверить состояние дел в армии, я отправил своего сына служить. Он отслужил, и я смог узнать обо всем из первых уст", - рассказал Атамбаев.

Он также добавил, что Вооруженные силы Кыргызстана получают все больше позитивных отзывов от международных партнеров.